Drie gewonden bij aanrijding op Loenhoutseweg Toon Verheijen

11 september 2020

Een vrouw en twee mannen zijn vrijdagmorgen lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Loenhoutseweg en de Heuvelstraat. Twee wagens geraakten eerst betrokken in een kopstaartaanrijding. Het voorste voertuig belandde daardoor op het andere rijvak en botste toen op een tegenligger. Een vrouw van 33 uit Hoogstraten, een man van 52 uit Hoogstraten en een man van 57 uit Olen geraakten daarbij lichtgewond. De straat was even afgesloten.