Drie bivakzones in de Kempen gesloten door avondklok Toon Verheijen

30 juli 2020

08u35 0

Door het invoeren van de avondklok heeft het Agentschap Natuur en Bos zich beslist om de drie bivakzones in de provincie te sluiten. Het gaat om de paalkampeerplaatsen Hoge Vijvers Arendonk, Wortel Kolonie in Hoogstraten en het Olens Broek in Herentals. De bivakzones zullen zowel overdag als ‘s nachts niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers. Deze sluiting blijft van kracht zolang de nieuwe corona-maatregelen gelden.