Dorpen krijgen elk 12.000 euro voor sfeervolle inrichting van de centra tijdens eindejaarsperiode Toon Verheijen

25 februari 2020

19u32 0 Hoogstraten De dorpsraden van de zes deeldorpen van Hoogstraten krijgen voortaan een budget van 12.000 euro ter beschikking om het tijdens de kerstperiode gezellig te maken in het dorp. Ze mogen dat geld besteden aan één groot project of aan verschillende kleintjes. “Het initiatief laten we aan de inwoners”, klinkt het bij burgemeester Marc Van Aperen en schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft).

Meer gezelligheid, meer aantrekkingskracht en een groter samenhorigheidsgevoel. Dat zijn de uitgangspunten van het stadsbestuur om tussen 2020 en 2025 voor élk deeldorp 12.000 euro uit te trekken om het dorpscentrum tijdens de kerstperiode op te vrolijken. De inwoners van Meer, Meersel-Dreef, Meerle, Minderhout, Wortel en Hoogstraten kunnen dus al aan het denken gaan. “Kerstversiering, een kerststal, verlichting, versiering, beelden of wat dan ook: we laten het over aan de creativiteit van de inwoners”, zeggen Marc Van Aperen en Katrien Brosens. “Ze mogen zelf kiezen of ze de 12.000 euro in één keer opgebruiken of dat ze het verdelen over verschillende jaren. We hopen daarmee inderdaad dat de gezelligheid en de uitstraling wat toeneemt in de dorpscentra, maar ook dat het samenhorigheidsgevoel wat wordt aangewakkerd.”

In het centrum van Hoogstraten zelf, de Vrijheid, zal het stadsbestuur voor de sfeerverlichting zorgen. Vroeger werd dat gedaan samen met de middenstand, maar het bestuur neemt dat nu volledig op zich.