Dj Pat B bundelt anekdotes in boekvorm: “Geen seks, drugs, maar gewoon leuke verhalen” Toon Verheijen

26 november 2019

18u14 0 Hoogstraten Patrick Burremans (36), DJ Pat B voor de vrienden, staat al twintig jaar achter de draaitafels. Op festivals, evenementen en af en toe privéfeesten is hij een graag geziene artiest. Toen hij op sociale media begon met wat langere teksten te schrijven, kreeg hij de vraag: bundel ze eens in een boek, jo! U vraagt, wij draaien, dacht Pat B. “Maar verwacht geen boek vol verhalen over seks, drugs én elektronische muziek. Gewoon leuke anekdotes. Daar draait het om”, lacht Pat B.

Patrick Burremans is al van kindsbeen af bezeten van muziek. Als kind speelde hij op de piano en vroeg hij aan zijn lesgever of hij niets met meer beat in had. “En toen ben ik maar zelf wat op zoek gegaan”, lacht Patrick. “Daarna ben ik bij een lokale radio in Zandvliet aan de slag gegaan en van het een kwam het ander. Een klein feestje hier en dan eens daar en uiteindelijk heb ik van het draaien mijn beroep kunnen maken. Was het een droom? Misschien ergens wel. Maar ik wilde er vooral plezier aan beleven. Muziek is gewoon mijn leven. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Roem en faam is mooi meegenomen, maar dag in dag uit bezig zijn met wat je graag doet: daar droomt iedereen toch een beetje van? En misschien zat het er als kleine jongen wel al een beetje in. Ik luisterde altijd naar muziek. Op school kwam iedereen me altijd alles vragen over de populairste liedjes. In de schoolkrant kreeg ik de rubriek – jawel – ‘muziek’. Misschien dat ik daar die schrijfmicrobe te pakken kreeg?”

Laat ze maar lullen

Clubs in België en Nederland, evenementen, Reverse in het Sportpaleis, festivals als Defqon in Nederland of Sunrise in Lille. In Highstreet draait hij nog altijd of in het verleden in The Site in Wuustwezel of The Return. Pat B is in de ruime regio een graag geziene dj. “Ik ben nogal actief op sociale media met foto’s en filmpjes en een tijd geleden begon ik regelmatig ook wat uitgebreidere teksten en anekdotes erbij te plaatsen”, vertelt Pat B. “Ik kreeg er best leuke reacties op en vooral de vraag: waarom bundel je al die teksten niet? Om eerlijk te zijn dacht ik in het begin: ‘Een boek schrijven, ja, laat ze maar lekker lullen’. Tot ik er toch aan begon en het eigenlijk nog leuk vond ook. Ik ben natuurlijk geen dj in de top 100 en zit niet ieder weekend op een vliegtuig voor de grootste feestjes. Geen grote verhalen dus over seks, drugs en elektronische muziek, maar gewoon dingen die ik zie of meemaak. Dj zijn is echt wel meer dan alleen aanwezig zijn op feestjes en uit de bol gaan. Natuurlijk drink ik ook eens graag een pint. En meer dan een. Maar tijdens de week ben ik ook met mijn job bezig. Het is niet dat ik dan volledige dagen Netflix zit te kijken of op de PlayStation zit te spelen. Dan zit ik in mijn eigen studio boven. Bezig met nieuwe dingen te maken.”

China

Anekdotes heeft Pat B wel. Zoals de twee trips die hij maakte naar China. “Een wereld van verschil. Uitgaan is daar echt nog iets voor ‘the rich kids’. De eerste keer was het zelfs een bevreemdend gevoel. De dansvloer is amper een paar vierkante meter groot. Iedereen zit er rond tafeltjes en het gaat er vooral om de duurste flessen te bestellen wat dan ook héél duidelijk wordt gemaakt als dat is gebeurd (lacht). Er wordt wel gedanst, maar het is toch moeilijker om ze effectief in beweging te krijgen. Maar misschien is dat net de uitdaging? Ik ben ook al in Zweden en Duitsland geweest. Maar telkens als ik dan in Nederland of België terug mag draaien, ben ik toch een blij mens. Belgen en Nederlanders zijn net dat ietsje enthousiaster. En als ik écht eerlijk moet zijn: dan het liefst in België. Daar dansen ze toch net dat ietsje harder (lacht).

Verslaving

Tijdens de week zit Pat B vooral boven in zijn studio. Muziek maken, muziek luisteren, schrijven... “Ik geef eerlijk toe dat ik af en toe ook teer op oudere muziek om er dan iets nieuws mee te maken. Zo geef je de mensen iets herkenbaars, maar toch meteen ook iets nieuws. Ik zit dus echt niet te niksen tijdens de week (lacht).”

Dj’en: dat is vooral weekend- en nachtwerk. “We komen inderdaad vaak thuis wanneer de bakkers hun deuren openen, maar dat is dan weer gemakkelijk om ineens een pistoletje mee te nemen (lacht). Ach, ik zou me geen leven zonder muziek kunnen inbeelden. Liefst zou ik over twintig jaar nog altijd achter de draaitafels staan. Het is een microbe. Het is een verslaving. Maar een goeie verslaving dan.”