Dit zijn de plannen voor Hoogstraten de komende vijf jaar: nieuw dienstencentrum, fietspaden en ledverlichting Toon Verheijen

04 december 2019

16u59 1 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. Het bestuur wil voorlopig nog geen investeringsbudgetten bekendmaken omdat de commissie financiën samenzitten. Het plan wordt op 16 december voorgesteld op de gemeenteraad. Zitten in de pijplijn: een cultuurhuis, rioleringswerken en de aanleg van fietspaden.

De rode draad voor de opmaak van het meerjarenplan zijn de zeven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het stadsbestuur heeft het meerjarenplan onderverdeeld in vijf domeinen. We pikken er de opmerkelijkste beleidspunten uit.

Duurzame stad

Vier bruggen aan de Meerleseweg, Hondsdijk, Neerven/Blok en Zandstraat/Keirschot worden gerenoveerd om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Er komt ook – zoals al jaren in voorbereiding – een fietspad tussen De Mosten en Meersel-Dreef.

Verder gaat de stad inzetten op het project School-straten, wil het werk maken van een plein met ondergrondse parking op de Gravin Eilsabethlaan. Er komen ook meer inclusieve en openbare (groene) ruimtes. Het project Proper Hoogstraten wordt ook verder gezet. Op het vlak van erfgoed springen de restauraties van het raadhuis Meerle, het beheersplan voor de omgeving van de kerk in Meer en de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk.

Dienstencentrum in Meer

Het lokaal dienstencentrum in Meerle wordt uitgebreid en er komt een tweede bij in Meer. Binnenkort start ook de bouw van ’t Gastenhuys op de plaats waar nu het oude rusthuis Onze-LieveVrouw van Zeven Weeën staat. Daarnaast wil de stad het digitale evenementenloket verder uitbouwen, een uitgebreide sportsite realiseren op de campus Wereldakker en een eigen cultuurhuis uitbouwen. In dat Cultuurhuis zullen de bibliotheek, Toerisme Hoogstraten en de Academie voor Woord & Muziek een plaats krijgen. Op Den Dijk worden jeugdlokalen gebouwd.

Biodiversiteit

Er worden verschillende rioleringswerken uitgevoerd op de Meerse Bergen/Heieinde, Meerleseweg-Groot Eyssel, Hal, Pastoor Van Dijckstraat en Markwijk. De stad maakt ook een nieuw klimaatplan op. Er komen ook meer diervriendelijke projecten zoals de hondenlosloopzone.

Campus Stede Akkers krijgt een warmtenet. De openbare verlichting wordt overgeschakeld op led. De bedoeling is ook om een masterplan op te maken om de openbare gebouwen energievriendelijker te maken.

“Hoogstraten voert momenteel een participatief onderzoek naar de identiteit van de stad”, zegt Marc Van Aperen. “Een analyse van ons huidige imago en een juiste definitie van het imago dat we op termijn wensen, zal ons toelaten om tegen juni 2020 een citymarketingplan uit te werken. Dat moet dan in de komende vijf jaren de identiteit van de stad vastleggen voor zowel inwoners als bezoekers.”

Nood- en interventiecoördinator

Er komt een nood- en interventiecoördinator. Zijn/haar taak is om het bestuur voor te bereiden op eventuele calamiteiten en noodsituaties door middel van procedures. Hieraan gekoppeld is het belangrijk dat onze inwoners op een degelijke manier geïnformeerd worden in dergelijke situaties. Onze communicatiedienst en nood- en interventiecoördinator werken hand in hand om dit feilloos te laten verlopen.