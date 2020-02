Dikketruiendag wordt wieltjesdag in Spijker Toon Verheijen

10u33 0 Hoogstraten Basisschool Spijker in Hoogstraten heeft de dikketruiendag een originele invulling gegeven. In plaats van de leerlingen te stimuleren om een dikke trui aan te doen en de verwarming een graadje lager te zetten, werd de schoolstraat omgevormd tot een wieltjesstraat.

Heel wat scholen in Vlaanderen zetten tijdens de dikketruiendag de verwarming op de school een graadje lager om zo samen voor minder CO2-uitstoot te zorgen. “Onze verwarmingsinstallatie laat het niet toe om één dag onze klassen minder te verwarmen”, zegt directeur Ruud Oomen. “Maar dat wil niet zeggen dat we niets willen doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom hadden we iedereen gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk op een andere manier naar school te brengen dan met de auto. De fiets, de step, rolschaatsen of te voet. Het was allemaal toegelaten, al weten we natuurlijk dat het ook niet voor iedereen haalbaar is. Wij hadden er voor gezorgd dat de schoolstraat een echte wieltjesstraat werd. De kinderen mochten naast de speelplaats ook tussen 8.15 en 8.35 uur de straat gebruiken om zich uit te leven. “ Tijdens de speeltijden zetten we de wieltjesdag verder op het sportveld.