Dienstverlening stadhuis komt weer stelselmatig op gang, maar enkel op afspraak: “Heel veel zaken kan je thuis regelen” Toon Verheijen

02 mei 2020

10u06 22 Hoogstraten De dienstverleningen in het stadhuis en bij de sociale dienst gaan vanaf maandag een nieuwe fase in. De dienstverlening zal stapsgewijs verruimd worden, maar een bezoek aan het stadhuis kan wel enkel op afspraak. “Zonder afspraak zal niemand binnen gelaten worden, en heel veel zaken kan je echt van thuis uit via het e-loket regelen.” Ondertussen is de werkgroep voor het ‘steunplan corona’ ook al een eerste keer samengekomen.

Vanaf maandag 4 mei wordt er geleidelijk aan werk gemaakt van de exitstrategie inzake de coronacrisis. Meer mensen gaan opnieuw aan het werk en later deze maand zullen ook winkels opnieuw open gaan. De stad Hoogstraten gaat ook haar dienstverlening aanpassen. Die zal uitgebreid worden, maar wel enkel op afspraak. “We hebben binnen in de inkomhal vakken aangebracht zodat de social distance bewaard kan blijven”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

“We voorzien uiteraard ook de nodige handgel en dergelijke”, gaat de burgemeester verder. “We willen wel duidelijk zijn dat mensen alleen naar het stadhuis mogen komen voor zaken die niet via het e-loket kunnen gebeuren. Heel wat stadhuizen blijven in Vlaanderen nog gesloten, maar wij hebben beslist toch al gedeeltelijk weer open te gaan om onze inwoners zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn.”

Tentje

Opvallend is het tentje voor het stadhuis. “We hebben dat geplaatst om ervoor te zorgen dat wanneer twee verschillende afspraken bijna tegelijkertijd arriveren op het stadhuis dat we dan één persoon buiten kunnen laten wachten”, zegt Guy Muësen van de communicatiedienst. “Zeker met dit weer is dat geen overbodige luxe. We hebben ook bloembakken zo geschikt dat mensen gescheiden worden bij het binnen en het buiten gaan. Onze medewerkers worden beschermd met plexiglas. We hebben ook voor alle openbare gebouwen en gebouwen van onze diensten vloerstickers aangebracht om ervoor te zorgen dat de juiste afstand gerespecteerd kan worden.

Wie een afspraak wil maken, moet dat doen via 03 340 19 11 of onthaal@hoogstraten.be. De afspraken worden 7/7 ingepland van 10 tot 12.30 uur. Op maandagavond kan het ook van 17 tot 20 uur.

Graag digitaal

Het stadsbestuur vraagt echter wel om zoveel mogelijk digitaal zaken te regelen. “Zorg voor je eigen gezondheid en die van onze medewerkers en tracht zoveel mogelijk je zaken telefonisch of via het e-loket te regelen. Zo moet je geen onnodige verplaatsing maken naar het stadhuis. Je kan bijvoorbeeld online een adreswijziging indienen, een attest van woonst of bewijs van leven aanvragen of overlast melden. Alle info over het e-loket is terug te vinden op www.hoogstraten.be/e-loket.

Tijdens de afspraak is slechts één persoon toegelaten, tenzij het cliëntencontact op de sociale dienst meer personen vereist. Iedereen moet de anderhalve meter afstand respecteren. Bezoekers moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten. Betalingen zijn enkel mogelijk met bancontact.

Bibliotheek

In de hoofdbibliotheek kunnen boeken ontleend worden via een afhaalsysteem. Dat kan vanaf 4 mei ook in de uitleenposten. “We bereiden ons ook voor om de hoofbibliotheek vanaf 11 mei weer te openen, maar dan moet de coronacrisis gunstig evolueren”, klinkt het.

Toerisme en Stedelijk Museum

Er wordt onderzocht of Toerisme Hoogstraten en het Stedelijk Museum vanaf 18 mei weer de deuren kunnen openen. Dat is op dit moment evenwel alleen nog een voornemen. Voorwaarde hiervoor is dat de coronacrisis positief evolueert.

Afvalzakken

PMD-zakken kunnen gekocht worden bij enkele lokale handelaars omdat het stadhuis enkel op afspraak werkt. De zakken zijn te vinden bij Carrefour Hoogstraten, krantenwinkel Kiosk Hoogstraten, ’t Winkeltje Meerle, Prima Van Boxel Meerle en Colruyt Hoogstraten. Groene zakken (voor restplastiek) en biobags voor GFT-afval zijn te koop in het recyclagepark.

Scholen

Ook de scholen zijn volop bezig om vanaf 15 mei te heropenen. De stad steunt daarbij alle scholen en niet alleen de gemeentescholen.

Werkgroep

Afgelopen dinsdag is ook de nieuwe werkgroep opgestart die een uitgebreid steunplan moet uitwerken om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. “We hebben al overleg gehad met vertegenwoordigers van de middenstand, de horeca, industrie en de land- en tuinbouw. We willen snel en efficiënt handelen zonder politieke vertragingsmanoeuvres. We moeten met z'n allen aan hetzelfde zeel trekken”, aldus Van Aperen.