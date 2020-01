Deze Kempenaars verzorgen de ambiance op WK veldrijden in Zwitserland: “Mail vol lof van vorige organisator heeft hen over de streep getrokken” Toon Verheijen

09 januari 2020

09u49 0 Hoogstraten Wie begin februari afzakt naar het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf (Zürich), zal in de feesttent weer stevig uit de bol kunnen gaan op muziek van… twee Kempenaars. DJ Broekie uit Hoogstraten en DJ Kurt Lemmens uit Turnhout/Malle zullen er weer voor torenhoge ambiance zorgen. “De Zwitsers hebben even getwijfeld, maar een mail vol lof van de Denen heeft hen over de streep getrokken.”

Veldrijden is bij uitstek een Vlaams-Nederlandse sport. Dat zie je in het veld zelf uiteraard, maar ook het hele feestgedruis errond krijgt zelfs in het buitenland een sterk Vlaams tintje. Overal ter wereld vind je topdj’s, maar toch zijn het opnieuw Mark van den Broek (DJ Broekie) en Kurt Lemmens die voor de ambiance moeten gaan zorgen. “Al zag het er even naar uit dat we er deze keer niet bij zouden zijn”, vertellen de twee. “De Zwitsers waren in Denemarken komen kijken en daar hadden we hen al aangesproken. Of we ook bij hen zouden mogen draaien in 2020. We kregen maar geen antwoord, zodat we een tijd terug dan zelf nog maar eens contact opnamen. Het antwoord was duidelijk: waarom zouden we twee Belgen laten komen terwijl we zelf ook dj’s hebben? We hebben hen toen contact laten opnemen met de organisatie van het WK in Denemarken in 2019 en ze kregen een e-mail terug met niets dan lovende commentaren. Toen was het snel in orde.”

De Denen hebben de Zwitsers een e-mail gestuurd vol lof over ons. Toen was het snel beslist. Mark van den Broek

Belgenkroeg

Ondertussen is het hotelletje in Dübendorf geboekt. Het WK vindt er plaats op een vliegbasis op een steenworp van Zürich. Met z’n tweeën vertrekken ze eind januari in de auto naar ginds om er twee dagen lang voor de ambiance te zorgen.

“Er staat al zeker één tent”, vertellen Mark en Kurt. “Het is nog niet heel duidelijk of er nog een tweede komt of dat we samen moeten draaien. Al is dat geen probleem, want we zijn door de jaren heen perfect op elkaar ingespeeld. En mogelijk moeten we achteraf gaan dj’en in een café dat voor de gelegenheid omgedoopt wordt tot ‘Belgenkroeg’. Dan zal het een slapeloos weekend worden (grijns).”

We krijgen nog altijd de hele tent aan het dansen en springen Mark van den Broek en Kurt Lemmens

Cd’tjes

Voor Mark is het ondertussen het negende WK. Kurt is aan zijn zevende toe. Maar sleet zit er nog niet op. Integendeel. “We krijgen nog altijd moeiteloos de tent aan het dansen en springen”, lachen de twee Kempenzonen. “Het is gewoon heerlijk. We leggen ook niet zomaar een plaatje op. Je moet mee zot doen. We hebben eigenlijk nog nooit een moment gehad waarop we dachten: wat een saaie boel is me dat hier.”

Waarop Mark grijnst. “Misschien één keer. Op het WK in Tabor. IK moest er eigenlijk niet spelen, maar had wel enkele cd’tjes in mijn zak gestoken. Toen ik de feesttent in kwam, was er eigenlijk bijzonder weinig ambiance. Ik ben naar de plaatselijke dj gegaan, heb hem de cd’tjes gegeven en enkele minuten later stond alles in vuur en vlam. Hij heeft ze mogen houden (lacht).”

De voorbije jaren hebben de twee djs wel - bij gratie van het publiek - wat variatie mogen brengen in de muziek. “Vroeger was het vooral Nederlandstalig. Maar nu mogen we er toch al iets meer eens wat anders tussen draaien”, knipogen de twee. “Onlangs vroeg er zelfs iemand Volbeat. Toen ik dat opzette zag ik héél de tent kijken met ogen van: wat is dat ? Behalve die ene die het had gevraagd, die ging uit de bol. Ik heb het wel maar tien seconden laten opstaan”, lacht Kurt Lemmens.

De volgende WK’s worden in Oostende en Hoogerheide gereden. Dat zou pas echt een thuismatch zijn. “Hopelijk vraagt de organisatie ons. En anders zullen we zelf wel contact opnemen (grijns).”