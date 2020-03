Destilleerderij Sterkstokers schakelt over op productie van ontsmettingsalcohol voor apothekers Toon Verheijen

19 maart 2020

11u29 24 Hoogstraten Er wordt deze dagen geen gin gestookt bij distilleerderij Sterkstokers in Hoogstraten. Thoms Cuyvers en zijn team zijn overgeschakeld op het maken van ontsmettingsalcohol voor de medische sector. “In plaats van alles gewoon stil te leggen, helpen we de zorgverleners”, zegt Thomas Cuyvers. Apothekers mogen nog altijd contact opnemen via thomas@sterkstokers.be.

De eerste duizend liter is klaar en is verdeeld over tientallen bidons die Thomas Cuyvers van Sterkstokers in allerijl liet aanrukken. De hele lading vertrekt zo snel mogelijk naar verschillende apotheken in de regio. Thomas nam de beslissing om volledig voor ontsmettingsalcohol te gaan nadat hij de voorbije dagen van verschillende apotheken de vraag kreeg of hij geen ontsmettingsalcohol had staan of kon maken.

“Evident is het niet, want de accijnzen voor alcohol die ik gebruik voor gewone consumptie ligt veel hoger dat voor medisch gebruik”, zegt Cuyvers. “Zo zou het lijken dat ik woekerprijzen vraag en dat wilde ik ook niet.”

Vergunning

Thomas Cuyvers heeft ondertussen de nodige vergunningen om te mogen produceren en leveren aan apothekers. “Douane & Accijnzen was heel meegaand”, zegt Cuyvers. “Zij zagen er ook meteen de noodzaak van in dus ik heb héél snel een tijdelijke vergunning kunnen krijgen. De eerste duizend liter zijn nu klaar en worden vandaag of morgen opgehaald om naar verschillende apothekers in de regio te vertrekken. Ik krijg ondertussen ook ondersteuning van iemand die in de zorgsector alles wat coördineert. Ze komen het zelf ook ophalen, want leveren durf ik eigenlijk zelf niet meer. En voor alle duidelijkheid: het is enkel voor apothekers. Ik verkoop niét aan particulieren. Dat mag ik ook niet.”

Brouwerij

Een partij ontsmettingsalcohol maken duurt toch al snel een viertal dagen. Hoewel het een continue proces is, vreest Cuyvers dat hij de vraag niet zal kunnen bijhouden. “Voorlopig lukt het nog wel, maar de nood is blijkbaar echt hoog. Maar er is goed nieuws. Een grote brouwerij heeft me al laten weten dat ze me eventueel willen bijstaan in het produceren van de ontsmettingsalcohol, maar zover zijn we voorlopig nog niet.”

Apothekers die Thomas Cuyvers willen contacteren kunnen dat via thomas@sterkstokers.be.