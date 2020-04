De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Gabrielle Maari

06 april 2020

12u30 0 Hoogstraten Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

De familie Van Aperen maakte dit hart in de tuin speciaal voor Bart, een jongen met syndroom van down, die vorige week op 39-jarige leeftijd overleed in Meerle.

Levona en Matheus Setropawiro uit Turnhout wilden iedereen die het land draaiende houdt bedanken. Ze hebben daarom een hart gemaakt waar ‘soso lobi’ opstaat. Dat is Surinaams voor ‘alleen maar liefde’.

Michael, Elize en Emma Van Kaam uit Rijkevorsel hebben een spandoek gemaakt om iedereen van de zorg, de voeding, het onderwijs, de afvalophaling, het transport en ook de postbode te bedanken.

Ook Martens Constructies uit Hoogstraten deed een duit in het zakje. “Dit is uit dank aan iedereen in de zorgsector”, zeggen ze.

Ann Verdonk uit Balen wilde eveneens de mensen van de zorg bedanken.

“Samen sterk de zorg”, klonk het bij de Brandweer van Hoogstraten.

Fleur Baelus uit Turnhout spreekt duidelijke taal: we moeten in ons kot blijven. Verder hoopt ze dat we “dat coronabeest snel kunnen wegtoveren”.

Jamile Bajramovic uit Dessel wil niet alleen de hulpverleners bedanken. Ook de jeugd zegt hij “een dikke merci” om in hun kot te blijven.

Ook tennis- en padelclub KTC Den Bremt in Turnhout wil de mensen uit de zorg en de hulpverleners met hun boodschap een hart onder de riem steken. “Stay safe!”, zeggen ze.

Quinten uit Mol mist net als vele andere kinderen zijn moeke. En dat wilde hij in het groot meedelen.

Nog in Mol Mol betuigen Warre en Leon hun steun aan de zorg.

Aardbeiteler Steve Schrijvers uit Minderhout heeft een hart met aardbeibakken gemaakt. “Dank u voor iedereen in de zorgsector”, zegt hij.

In de Koolvenstraat in Dessel maakten de kindjes prachtige krijttekeningen om de zorgverleners te steunen.

Lieze en Sepp Leemans uit Turnhout bedankten zwaaiend alle helden tegen corona.

In Westerlo wilden tot slot Lotte Smets met haar buren alle hulpverleners, vrienden en familie laten zien dat ze er niet alleen voor staan.

