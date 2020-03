De Rijkswacht on Tour: cafébaas Pieter levert bierpakketten aan huis met de bakfiets (voor klanten die binnen de vijf kilometer van het café wonen) Toon Verheijen

18u55 0 Hoogstraten Pieter Servaes van café De Rijkswacht trekt de komende dagen met de bakfiets door de straten. Iedereen die binnen een straal van vijf kilometer rond het café woont én een bierpakket bestelt, krijgt dat persoonlijk door de cafébaas aan huis gebracht.

Het is een zware tijd voor de horeca dus proberen cafébazen op een of andere manier origineel uit de hoek te komen. Pieter Servaes heeft de manier gevonden om een deel van zijn klanten tevreden te houden. “Als je zelf niet naar De Rijkswacht mag komen, dan komt De Rijkswacht wel naar jou toe”, lacht Pieter Servaes. “We wilden sowieso iets doen voor onze klanten en uiteindelijk moet je zelf ook wat doen om een beetje bezig te blijven. Natuurlijk zijn er wel wat klusjes te doen in het café, maar de inkomsten vallen wel volledig weg.”

Gouden fles

Iedereen die 25 euro betaalt op de rekening van café De Rijkswacht met vermelding van ‘bierpakket – adres – naam en voornaam – telefoonnummer’, krijgt een door Pieter Servaes zelf gekozen verrassingspakket geleverd. De winnaar van de ‘golden bottle’, want er zijn pakketten met een gouden flesjes, die krijgt een tweede pakket gratis. “IK dacht eerst aan iedereen die binnen een straal van tien kilometer rond het café woonde, maar na een tripje naar Sint-Lenaarts en terug heb ik het toch maar bijgesteld tot een straal van vijf kilometer”, lacht Pieter. “Dat leek me al ver genoeg zeker als de bakfiets ook nog vol bier zit.”