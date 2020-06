De Mosten meteen uitverkocht, géén illegale zwemmers in E10-plas Toon Verheijen

24 juni 2020

Het recreatiedomein De Mosten opende deze week van de zwemvijver en dat had met de tropische temperaturen woensdag meteen zijn effect. De voorlopige maximumcapaciteit van 500 bezoekers was in een mum van tijd bereikt. Dat zorgde meteen voor een gezellige drukte, maar er was nog altijd meer dan plaats genoeg voor iedereen om netjes de afstand te bewaren.

Op de E10-plas in Minderhout bleef het dan weer opvallend rustig. Op een enkele zonneklopper na was er langs héél de vijver weinig beweging te zien. De enige die zich in het water waagden in de latere namiddag, was een groepje eenden die genoten van het briesje op het water.



