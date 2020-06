De Mosten heropent de deuren in ‘coronastijl’ Toon Verheijen

15 juni 2020

14u04 0 Hoogstraten Het recreatiedomein De Mosten opent weer de deuren en iedereen mag er gratis binnen voorlopig. Er is wel een beperking tot 500 bezoekers en zwemmen is nog altijd niet toegelaten.

De speeltuin met de gloednieuwe toestellen, de ligweide en ook het klimparcours is weer open. En dat op woensdag, zaterdag en zondag telkens van 10 tot 18 uur. Zwemmen mag nog niet. De horeca en minigolf zijn eveneens geopend op woensdag, zaterdag en zondag. De toegang tot de speeltuin is enkel bedoeld voor kinderen. Ook Klimpark De Mosten is weer geopend voor publiek. Gooflife Cable Park was al open sinds midden mei.

Bij een bezoek aan de Mosten gelden een aantal regels: houd 1,5 meter afstand van personen die niet tot je bubbel behoren, draag eventueel een mondmasker, was of ontsmet regelmatig de handen en wie symptomen heeft of ziek is, wordt gevraagd thuis te blijven. De speeltuinen in de Mosten mogen tot 20 kinderen onder de 12 jaar ontvangen. Aan volwassenen wordt verzocht om zoveel mogelijk uit de speeltuin te blijven en afstand te houden.

Sanitair

De toiletten zijn ook (deels) toegankelijk. Enkele zijn gesloten om afstand te kunnen bewaren. De infrastructuur wordt regelmatig gereinigd en ontsmet. Er staan extra wasbakken om de handen te kunnen wassen. Op verschillende plaatsen op het terrein kan je je handen ontsmetten.