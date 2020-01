De Kreuners na 30 jaar terug in Hoogstraten als headliner op eerste editie van Grenspop Toon Verheijen

17 januari 2020

13u57 0 Hoogstraten De Kreuners keren na bijna dertig jaar nog eens terug naar Hoogstraten. De organisatie van de eerste editie van het nieuwe festival Grenspop heeft de Belgische groep kunnen strikken als headliner. Eerder geraakte al bekend dat ook Golden Earring op het podium zal staan.

Grenspop is een organisatie van Gevi Events van Gert Snoeys. Vorig jaar kon hij Golden Earring al strikken voor de allereerste editie op 31 mei. Na lang moeten zwijgen, mag Gert Snoeys ook de tweede headliner bekendmaken en dat wordt niemand minder dan De Kreuners. “We hebben bijna dertig jaar geleden al eens naar Hoogstraten laten komen en dat was toen een succes”, zegt Gert Snoeys. “Uiteraard hopen we dat nu nog eens over te doen. We zijn echt trots dat we hen naar onze stad kunnen halen.”

Meet & greet

Golden Earring en De Kreuners dus. Daarnaast lopen er nog onderhandelingen met Bart Peeters en Gers Pardoel. “In de namiddag hebben we onder meer al optredens van Desperated Company, Barking Bruce en Grand Cru vastliggen”, zegt Gert Snoeys. “De voorverkoop is gestart en verloopt zeer goed. Tickets kosten 60 euro en zijn te koop via Dagbladhandel Kiosk of via de facebookpagina van Grenspop. Onder de al verkochte tickets en de volgende duizend tickets die de deur uitgaan, zullen we ook een meet & greet verloten met De Kreuners.”

De organisatie wil ook nog een goed doel aan het evenement koppelen, maar dat wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.