De beiaard van Lange Katrien speelt eindelijk weer Toon Verheijen

04 augustus 2019

20u24 12 Hoogstraten We hebben er lang op moeten wachten, maar zondagnamiddag klonken de klokken weer voor het eerst écht – en dat meer dan een uur lang. Beiaardier Luc Dockx kreeg tijdens het eerste van de reeks zomerconcerten gezelschap van gastbeiaardier Jo Haazen. “Ik ben enorm trots dat ik weer elke week de 270 treden kan beklimmen om de beiaard te bespelen.”

In februari 2018 werden alle beiaardklokken uit de kerktoren van de Sint-Katharinakerk gehaald en in augustus vorig jaar werden de klokken na een grondige renovatie weer de toren ingehesen. Dat betekende niet dat ze ook weer te horen waren. De voorbije weken was dat af en toe wel het geval, maar het duurde tot zondag voor het eerste echte concert plaatsvond. Een speciaal moment voor iedereen die ‘Trien’ in zijn of haar hart draagt, en vooral voor beiaardier Luc Dockx. “Toch wel een speciaal gevoel”, zegt Luc Dockx, die voortaan weer elke week die 270 treden naar de beiaard zal trotseren. “Na de restauratie mag deze beiaard gerust als gelijke gezien worden van die van het Belfort in Gent of de kathedraal van Antwerpen. Daar moeten we nu zeker niet voor onder doen.”

Gewicht

De restauratie van de beiaard is indrukwekkend geweest. Alle klokken zijn volledig gerestaureerd, kregen nieuwe klepels, het mechanisme is vernieuwd, de klokkenstoel is weer opgetrokken in hout in plaats van metaal en de beiraardcabine is ook een pak groter geworden én volledig vernieuwd. “Vroeger woog onze beiaard iets meer dan 11 ton, maar nu is dat maar liefst 23 ton”, zegt Luc Dockx. “Meer dan het dubbele dus. Dat hebben we natuurlijk te danken aan onze extra basklokken, die elk bijna 5 ton wegen. De restauratie werd uitgevoerd door de gespecialiseerde firma Koninklijke Eijsbouts uit het Nederlandse Asten. Ze namen niet enkel de bestaande klokken onder handen, maar goten ook vier nieuwe basklokken: Franciscus, Elisabeth, Rombout en Leonardus. De grootste basklok, Franciscus, klokt af op maar liefst 4,7 ton. Door de toevoeging van deze vier basklokken, wordt de stem van Lange Katrien, zoals de toren ook liefkozend wordt genoemd, dieper en warmer.”

Ontroerend

De terrassen van de Hoogstraatse horecazaken zaten goed vol zondagnamiddag. Zo was er ook Walter uit Loenhout, die samen met een gezelschap plaatsnam op het terras van café De Rijkswacht, vanwaar ze een mooi zicht hebben op de kerktoren. “We komen hier al regelmatig naar de concerten luisteren en nu hoorden we dat de beiaard eindelijk opnieuw werd ingespeeld. Dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom dat we naar hier zijn gekomen. Jammer dat we er nu nog niet naar kunnen gaan kijken, maar dat gaan we op 15 september zeker wel doen. Daar hebben we die 270 treden zeker voor over.”