Davidsfonds beloont jong schrijftalent en schenkt boekenpakketten aan vzw De Kleine Strijders Toon Verheijen

10 februari 2020

13u24 1 Hoogstraten Het Davidsfonds Hoogstraten heeft enkele leerlingen van het vijfde leerjaar uit verschillende basisscholen van Hoogstraten in de bloemetjes gezet. Ze deden ook een schenking van enkele boekenpakketten aan Stichting De Kleine Strijders.

Heel wat leerlingen uit de vijfde leerjaren deden mee aan de schrijfwedstrijd rond het thema ‘Buren’. Samen met ‘de grote vriendelijke buurman Gert Boeckx, jong talent van de Academie voor Muziek en Woord en voorlezer Ria Severijns werden de genomineerden, de finalisten en de laureaat van de junior-journalistenwedstrijd gehuldigd. Alle finalisten ontvingen een diploma en een mooi boekenpakket. Sietze Van Accom werd de laureaat met zijn opstel ‘Nieuwe buren in de Hinnenboomstraat’. Hij mag ook naar de finale van de provincie Antwerpen.

Schenking

Tijdens de prijsuitreiking maakte het Davidsfonds ook enkele mooie boekenpakketten over aan Stichting De Kleine Strijders. De giften voor het programmaboekje met de mooie kerstkaart en de inruiling van de inkomkaart tijdens ons kerstconcert van 14 december brachten een flinke som op. “We zijn dan ook trots dat we tijdens de proclamatie een mooi boekenpakket mochten overhandigen aan Stichting De Kleine Strijders. Wij hopen dat we op deze manier ons deel kunnen bijdragen om een kind, kind te laten zijn.”