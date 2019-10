Dana Winner speelt kerstconcert in Sint-Katharinakerk Toon Verheijen

18 oktober 2019

13u35 0 Hoogstraten Dana Winner komt op 15 december optreden in de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. De zangeres die volgend jaar haar 30-jarig jubileum viert komt er een kerstconcert geven. De online ticketverkoop start zaterdag.

Gevi Events organiseerde eerder al een twee optredens van Scala in de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten, maar deze keer is het de beurt aan Dana Winner. “Ze geeft maar een beperkt aantal kerstconcerten en daarom zijn we best trots dat we ze naar Hoogstraten hebben kunnen halen”, vertelt organisator Gert Snoeys van Gevi Events. “Het is een zangeres met een prachtige stem en volgend jaar viert ze ook haar dertig jarig jubileum. We zijn ook blij dat de kerkfabriek wilde meewerken aan het concert, want een optreden in een kerk maakt het allemaal toch net iets specialer.”

Voor het optreden zijn er zeshonderd kaarten beschikbaar. Op dit moment zijn er al tweehonderd kaarten gereserveerd. Zaterdag komt er een speciale pagina online op Facebook (Dana Winner Hoogstraten) waarop kaarten kunnen besteld worden. Vanaf maandag liggen er ook kaarten in voorverkoop in Dagbladhandel Kiosk op de Vrijheid. Kaarten in de middenbeuk kosten 55 euro, aan de zijkant van het altaar 40 euro en in de zijbeuken 25 euro. Wie kist voor de VIP-formule betaalt 95 euro. Dat zijn plaatsen vooraan aan het podium en een receptie met hapjes en drankjes tussen 17.30 en 19 uur in De Gulden Coppe.

Meer info via info@gevi-events.com