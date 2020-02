Dakloze man betrapt met ruim 8 kilo cannabis Jef Van Nooten

06 februari 2020

12u59 2 Hoogstraten Een 57-jarige dakloze man is tot een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 8.000 euro veroordeeld voor drugssmokkel. Hij werd in november 2019 betrapt tijdens een controle in Minderhout (Hoogstraten).

Het was de douane die op 13 november de Renault Kangoo van de man aan de kant zette voor een controle. In de wagen van Manuel M. (57) troffen de douaniers verscheidene zakken aan met in totaal meer dan 8 kilogram cannabistoppen. Hij was die eerder op de dag in Nederland gaan halen. “Onderzoek van de ANPR-camera’s wees uit dat hij de maand voordien verscheidene malen op en neer naar Nederland was gereden”, aldus de rechter in het vonnis. “Hij liet zich inschakelen als loopjongen en leverde zo hand-en-spandiensten aan een drugsvereniging.”

Heroïne

De 57-jarige man is dakloos en verslaafd aan heroïne. Hij smokkelde de drugs om zijn eigen verslaving te kunnen bekostigen. In het verleden werd hij al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.