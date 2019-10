Crossen door de bossen: Hoogstraatse Wielertoeristen geven initiatieles mountainbike Toon Verheijen

03 oktober 2019

12u43 0 Hoogstraten De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren op 12 oktober voor de allereerste keer een initiatierit mountainbiken onder de naam van ‘Crossen door de bossen’.

“Veel van onze leden rijden tijdens de herfst- en wintermaanden al met de mountainbike en deze initiatieles sluit daar perfect bij aan”, zegt Jef Van den Bergh. “We gaan twee ritten organiseren op de koloniën van Wortel en Merksplas.”

Deelnemers moeten minstens 14 jaar oud zijn. De club heeft een beperkt aantal mountainbikes voor wie er zelf geen bezit, maar dat moet best op voorhand gemeld worden via info@hwt.be. De club zorgt ook voor een verzekering. Een fietshelm dragen is verplicht.

Meer info op www.hwt.be