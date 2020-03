Coronacrisis jaagt ook seizoensarbeiders in de tuinbouwsector stuipen op het lijf: tekort aan werkvolk dreigt Toon Verheijen

19 maart 2020

17u33 0 Hoogstraten Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) kijkt samen met de telers uit naar de eerste dagen van april. Dan start traditioneel de drukste periode als het aankomt op aardbeien. “Aanbod zal er genoeg zijn, maar de hele transportmachine moet wel op gang blijven”, zegt Luc Vanoirbeek van VBT. De hele coronacrisis dreigt voor een gebrek aan seizoensarbeiders te zorgen. “Maar ik maak me nog geen zorgen. Blijven hopen is de boodschap", zegt aardbeienteler Steve Schrijvers.

De aardbeitjes groeien en over een twee tot drie breekt de eerste piek van het seizoen aan. Om een cijfer te geven van 2019: in maart bedroeg de aanvoer bij de diverse veilingen 320.000 kilogram. In april was dat 5.000.000 (vijf miljoen) kilogram. “De vraag en het aanbod zullen zeker geen probleem vormen”, zegt Luc Vanoirbeek. “Daar heeft deze coronacrisis eigenlijk geen vat op. Maar er zijn wel twee andere potentiële problemen: het werkvolk en het blijven draaien van de transportcarrousel.”

Seizoensarbeiders

Het plukken van aardbeien gebeurt bij de tuinbouwers veelal door seizoensarbeiders. “Het zal een van de uitdagingen zijn om aan voldoende volk te geraken”, zegt Vanoirbeek. “Bij de mensen die het normaal doen zijn er nu twijfels of ze er enerzijds geraken en anderzijds of ze wel weer weg geraken. Het goede nieuws is wel dat de reglementering rond seizoensarbeid is versoepeld. Vroeger kregen de seizoensarbeiders een vergunning voor 65 dagen. Nu is dat al verlengd tot 130 dagen of ruim vier maanden dus.” Maar er is nog een tweede factor die van levensbelang is voor de sector. “Blijft er voldoende transport beschikbaar ? Kan er voldoende materiaal geleverd worden? Allemaal dingen die nodig zijn voor een optimale productie en aanlevering van producten. Voor de vraag vrezen we zeker niet. Als we de laatste dagen de hoeveelheden zien die naar de retail gaan, dan zien we voorlopig geen probleem. Behalve dan voor nicheproducten als asperges of speciale slasoorten. Daar zie je dat de prijsvorming al minder is. Maar wat vandaag is, is morgen waarschijnlijk al anders. Dat is eigen aan onze sector en is nog meer waar in deze tijden.”

Moedernatuur

Steve Schrijvers runt samen met zijn vrouw een aardbeibedrijf in Minderhout. Hij heeft al wel enkele seizoensarbeiders laten overkomen, maar als moedernatuur voor veel zon zorgt dan gaat hij meer volk nodig hebben. “Als aardbeientuinder zijn we wel wat onzekerheden gewoon, maar dit jaar is het inderdaad wel extra spannend”, zegt Steve Schrijvers. “Maar de basisregel blijft wel: de zon is baas. Is het begin april zonnig en redelijk warm, dan weet je dat je veel volk nodig gaat hebben. En net dat is het probleem. Normaal bellen we dan even naar Polen of Roemenië en dan staan hier direct een aantal mensen. Ik heb gisteren nog vier mannen uit Polen gebeld. Maar ze wachten nog af. De situatie aan de grens is ook moeilijk. Soms moeten ze daar vijf uren of langer wachten. Daarnaast komen heel wat van hen met een bestelwagen naar hier en die chauffeurs zien dat ook niet meteen zitten op dit moment om die lange afstanden af te leggen met zoveel mensen in hun busje én het risico urenlang opgehouden te worden aan de grensovergangen.”

Noodoplossingen

Steve en zijn echtgenote lieten in februari al enkele seizoensarbeiders overkomen om al wat voorbereidende werken te doen. Die zijn er dus al en zijn voorlopig ook gebleven. Bij collega tuinders zijn er echter de voorbije dagen ook al halsoverkop terug vertrokken. “Het probleem is ook dat we als aardbeienteler zijn aangewezen op seizoensarbeid omdat het met Belgische loonkosten anders niet haalbaar is”, zegt Steve. “Zeker niet wanneer de prijzen voor de aardbeien naar twee euro of minder per kilogram gaan.” Toch ziet Steve ook mogelijkheden. “We horen geruchten dat wanneer deze situatie lang zou duren dat bijvoorbeeld mensen die technisch werkloos zijn op een ander nu wel wat zouden mogen bijverdienen bovenop hun werkloosheidsuitkering”, zegt Steve. “Dat zou natuurlijk al een mooie oplossing zijn. Of misschien zelfstandigen die nu noodgedwongen niets kunnen doen. Als die hier wat willen bijverdienen… Maar we zullen wel zien wat de nabije toekomst brengt, want het verandert blijkbaar allemaal nogal snel. Ik blijf het voorlopig positief inzien.”