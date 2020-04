Coronacrisis biedt bedrijven ook kansen: standenbouwer zet scheidingswanden in ziekenhuis en ‘Obamafolie’ vliegt de deur uit Toon Verheijen

10 april 2020

10u45 5 Hoogstraten Ondernemers moeten in tijden van corona creatief zijn om bezig te blijven. Dirk Vermeiren van VDS Productie bouwt nu tegenwoordig scheidingswanden in het AZ Turnhout in plaatse van standen op beurzen. En ook Media Noord Raamfolies ging overstag. Hun best verkopende is de ‘Obamafolie’, een folie waarmee ze ooit tientallen meters raam in Brussel afplakten tijdens een bezoek van Obama.

Dirk Vermeiren van VDS Productions is zo’n twaalf jaar actief in de sector van de standenbouw. “We kregen in februari al de eerste afmeldingen door het coronavirus”, zegt Vermeiren. “Zowel in binnen- en buitenland zijn alle beurzen en evenementen geannuleerd. Maar via een van onze medewerkers kregen we te horen dat er in het AZ Turnhout nood was aan scheidingswanden. Daarvoor is ons materiaal uitermate geschikt. Met onze wanden kunnen we onder meer ziekenhuizen helpen door het tijdelijk plaatsen van scheidingswanden en/of kantoorruimtes. Het zijn wanden met aluminium kozijnen die heel onderhoudsvriendelijk en hygiënisch zijn. Zo blijven we toch bezig en helpen we mensen in de zorg een beetje uit de nood.”

Obama

Media Noord Raamfolies uit Hoogstraten is al sinds begin jaren 90 actief in héél het land in het plaatsen van professionele tijdelijke of permanente raamfolies. Tot voor kort deden ze de plaatsing altijd zelf, maar nood breekt wet en daarom besliste zaakvoerder Peter Van Dijck om de folies ook te leveren aan bedrijven en instellingen die dringend nood hebben extra privacy en daarom tijdelijk ramen of glaswanden willen afplakken.

Folie voor privacy

“We merkten plots een sterke vraag naar privacyoplossingen”, zegt Peter Van Dijck. “Onze folie ‘Obama’ wordt momenteel online het meeste verkocht. Dat is een witte volledig matte folie die je op glas moet aanbrengen. Je kan absoluut niet meer binnenkijken, maar het licht komt er gewoon door. Het voordeel van die folie is dat die gerust tot vijf jaar kan blijven hangen, maar ook héél gemakkelijk te verwijderen is. Waarom Obama? Het is een foliei die we twee keer hebben moeten gaan plakken in Brussel bij een bezoek van de toenmalige president van Amerika tijdens een bezoek aan de Europese Raad.”

Samenwerking

Peter Van Dijck merkt niet alleen in de zorgsector een strijgende vraag naar (dringende) en snel te realiseren privacyoplossingen. “In zorginstellingen worden plots nieuwe ruimtes in gebruik genomen of krijgen ruimtes plots een hele andere en nieuwe invulling”, zegt Peter Van Dijck. “Rust- en verzorgingstehuizen die noodgedwongen een quarantaine-afdeling moeten inrichten, hebben daar het liefst zo weinig mogelijk of zelfs geen inkijk van buitenaf.”

Maar ook bij andere bedrijven wordt er al nagedacht over de situatie na de coronacrisis. “Wij krijgen signalen dat ze meer en meer afstappen van ‘open workspaces’ en landschapsburelen. Burelen worden opnieuw verder uit elkaar geschoven. Zelfs stukken magazijn of refter worden omgebouwd tot kantoor. We gaan hiervoor samenwerken met andere Kempense bedrijven om glazen scheidingswanden of tijdelijke modulaire wanden te maken.”