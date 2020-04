Corona leidt tot uitstel over beslissing of Wortel Kolonie Unesco Werelderfgoed wordt Toon Verheijen

17 april 2020

17u31 0 Hoogstraten De beslissing of Wortel Kolonie en drie Nederlandse Koloniën van Weldadigheid de titel van Unesco Werelderfgoed krijgen, zal uiteindelijk nog niet in juli van dit jaar vallen. Door de wereldwijde coronacrisis, wordt de bijeenkomst verplaatst naar een nog later te bepalen moment.

Het Werelderfgoedcomité zou normaal gezien tussen 29 juni en 9 juli samenkomen in het Chinese Funzhou, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Het is dus nog even afwachten vooraleer Wortel in Vlaanderen en Ferederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen weten of ze de titel van Werelderfgoed mogen dragen net als 1.121 andere sites in de wereld. “We begrijpen uiteraard de beslissing”, zeggen provincieafgevaardigde Kathleen Helsen (CD&V) en Jan De Haes (N-VA). “Er wordt nu bekeken waar en wanneer de bijeenkomst wel kan plaatsvinden. Het zal alvast niet in juli zijn. Hopelijk is het gewoon uitstel en geen afstel van erkenning. Dat we recent nog het European Heritage Label hebben mogen ontvangen, geeft ons wel vertrouwen.”

Zaterdag is het Werelderfgoeddag. Door de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, wordt deze dag dit jaar vanop afstand en digitaal gevierd met online lezingen en promotiecampagnes.