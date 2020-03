Corona in de Kempen: wat zijn de gevolgen in uw gemeente? Toon Verheijen Jef Van Nooten Wouter Demuynck Jurgen Geyselings

12 maart 2020

16u27 80 Hoogstraten Overal in Vlaanderen worden strenge maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken. Ook in de Kempen worden verregaande beslissingen genomen door de gemeentebesturen. Evenementen worden afgelast, scholen passen strenge regels toe. Volg hier wat er allemaal in uw gemeente wordt beslist.

Rijkevorsel

Tot en met 31 maart geen indoorevenementen. Ze worden afgelast of uitgesteld naar een latere datum. Ook de Halfvastenstoet en de daaraan gekoppelde activiteiten (tentfuif, kindercarnaval, ...) zullen niet doorgaan. WZC Prinsenhof en WZC Den Brem zijn volledig afgesloten. De maatregel loopt tot het einde van de paasvakantie. Mits toelating van de directie is het mogelijk om hoog-terminale bewoners kortstondig te bezoeken. Neem hiervoor contact op met de directie via wzc@ocmwrijkevorsel.be. Het lokaal bestuur bekijkt momenteel op welke wijze we de sociale isolatie van de bewoners van WZC Prinsenhof kunnen doorbreken.

Het lokaal bestuur trekt de lijn van het verbod om de woonzorgcentra te betreden door naar de assistentiewoningen. Er werd reeds een strikte scheiding voorzien tussen woonzorgcentrum Prinsenhof en het gedeelte van de assistentiewoningen. Voorlopig blijven de huisbezoeken die het bestuur voor ouderen organiseert doorgaan. Uiteraard is voorzichtigheid hier aangewezen. De minder mobielen centrale blijft haar taken uitvoeren, met name de ritten voor noodzakelijk transport (bv. naar het ziekenhuis). Vanuit het woonzorgcentrum gaan de ritten niet door, tenzij ze dringend zijn.

Voor GLS De Wegwijzer geldt als basisprincipe om volwassenen en externen die niet op school moeten zijn uit de school te houden en het contact tussen kinderen en volwassenen te beperken. Alle buitenschoolse activiteiten en uitstappen worden geschrapt. Externe personen worden niet meer toegelaten tot de school. De toegangsdeur van de school wordt gesloten. De school blijft uiteraard wel telefonische en via e-mail bereikbaar. Schoolzwemmen wordt geannuleerd .

De Kinderclub in het centrum en in Sint-Jozef blijft open. Wel worden er strengere maatregelen getroffen voor het brengen en ophalen van de kinderen. Zo mogen ouders de ruimte van de Kinderclub niet betreden.

Moet je een betaling doen bij de diensten, gelieve dit niet via cash geld te doen, maar met de kaart.

Hoogstraten: ook parenclub sluit de deuren

“Heel wat verenigingen hebben ons gecontacteerd en ze begrijpen de noodzaak van de strenge maatregelen.”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Brassband Sinte Rosalia uit Meer last zijn concert van zaterdag af, de 18-jarigen van Meer lasten hun fuif morgen af (300 personen), OKRA Meerle heeft zijn pannenkoekenfeest zondag afgelast, Sportoase heeft haar deuren gesloten, parenclub Amai in Meer sluit vanaf morgen. We willen er alles aan doen om het virus in te perken en raden iedereen aan om de “social distance” in acht te nemen. Het uiteindelijk doel is om de verspreiding van het virus maximaal te vermijden en ervoor te zorgen dat we de zorgverlening op lange termijn kunnen blijven verzekeren. We werken ook samen met de huisartsen en zoeken samen naar oplossingen, zodat ze patiënten met luchtwegeninfecties via een aparte flow kunnen onderzoeken.”

https://www.hoogstraten.be/nieuws/verstrengde-maatregelen-door-de-overheid-naar-aanleiding-van-coronavirus

Geel: alle evenementen tot en met 29 maart afgelast

Het Geelse stadsbestuur heeft besloten om vanaf vrijdag alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten - zowel binnen als buiten - te verbieden tot en met 29 maart om zo de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen.

De komende weken zal het sociale leven in Geel daardoor nagenoeg plat liggen. Alle voorstellingen in het cultuurcentrum zullen niet doorgaan of worden uitgesteld en zaal De Waai sluit haar deuren. Ook alle sporthallen en -terreinen worden gesloten, net zoals het zwembad. Er zal ook al zeker drie weken lang geen dinsdag- en zaterdagmarkt zijn. De carnavalsstoet van de Heiknuiters in Winkelomheide wordt eveneens afgelast. Voor Palmenmarkt, de grootste kermis van onze regio, wordt eerstdaags een beslissing verwacht.

De stad roept ook op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale dienstverlening via de website. “Niet-dringende balieverrichtingen stel je uit. Alle diensten zijn ook telefonisch en per e-mail bereikbaar om vragen te beantwoorden of – als wettelijk mogelijk – dossiers af te handelen. Op dit ogenblik blijft onze bibliotheek open maar de leeshoek wordt gesloten”, klinkt het.

Discotheek Millennium sluit drie weekends de deuren

In Herselt sluit discotheek Millennium al zeker de komende drie weekends de deuren. “In onze discotheek zitten vaak zo’n 700 of 800 mensen dicht bij elkaar. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er door mijn zaak mensen besmet geraken. Het zal een financiële aderlating zijn, maar het is de enige juiste beslissing”, zegt uitbater Patrick Wouters.

De gemeente Herselt gelast vanaf vrijdag tot en met 3 april alle gemeentelijke activiteiten - zoals sportmixx, CC De Kerken en het badmixxtontornooi - af. Dat geldt ook voor alle bijeenkomsten van jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen. Alle gemeentelijke zalen worden ook gesloten.

Gemeente Westerlo annuleert alle activiteiten tot en met 3 april

In Westerlo worden vanaf vrijdag alle niet-noodzakelijke activiteiten en evenementen tot en met 3 april afgelast. “Activiteiten zoals sportwedstrijden en -trainingen, repetities, eetfeesten, fuiven, toneelvoorstellingen, de wekelijkse woensdagmarkt, outdooractiviteiten, bijeenkomsten van verenigingen en groepen zijn uitgesteld tot deze coronacrisis onder controle is”, klinkt het bij het bestuur. Ook Sportpark De Beeltjens, het zwembad, de bib, projecthuis De Dreef en de Zoerla zijn toe voor bezoekers en klanten.

Het gemeentehuis en de sociale dienst van het OCMW blijven bereikbaar. “Neem wel eerst contact op telefonisch of per e-mail, vooraleer je langskomt. Scholen en Kinderclubs blijven tot nader order open, zodat grootouders niet hun kleinkinderen moeten opvangen. Ook noodzakelijke dienstverlening zoals het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur, het groen- en wegenonderhoud en de huisvuilophaling zijn gegarandeerd.”

Herentals: evenementen van donderdag en vrijdag geannuleerd

In Herentals zijn de maatregelen voorlopig iets minder drastisch. Alle stedelijke evenementen van donderdag 12 en vrijdag 13 maart worden er preventief geannuleerd.

Het gaat om de huldiging van de Herentalse Helden in zaal ‘t Hof, Comedy Night in het jeugdhuis, de Retrobeurs in de Kringwinkel, de opening van De Cirkle, het Metropoolconcert in de Chapelle en de talentenwedstrijd Nief Talent in het jeugdhuis. Nadien zal bekeken worden of de evenementen op een andere datum kunnen georganiseerd worden. De vrijdagmarkt gaat voorlopig nog altijd door.

“We raden private organisatoren aan om hun activiteiten of evenementen te schrappen of uit te stellen, aangezien de stad een algemeen verbod verwacht van de hogere overheid”, aldus het bestuur.

Herenthout: concert De Mens in Zaal Lux en turnshows in sporthal uitgesteld

“Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus hebben we besloten om het concert van De Mens op vrijdag 20 maart te annuleren”, klinkt het op de facebookpagina van concertorganisatie MinC. “We kiezen ervoor om het gezond verstand te laten primeren en zoeken samen met het management naar een nieuwe datum. Gekochte tickets blijven momenteel geldig en we communiceren hieromtrent zo snel mogelijk.”

Ook de twee turnshows die in Sporthal ‘t Kapelleke gepland stonden worden geannuleerd. “Na advies van de provinciegouverneur en het gemeentebestuur, hebben we besloten om onze show “blijf jong bezoekt de zoo” dit weekend te annuleren”, klinkt het bij turnkring Blijf Jong “Donderdagavond zit het bestuur van Blijf Jong samen om de gevolgen en praktisch zaken te bespreken. Verder informatie volgt zo spoedig mogelijk.”

Tevens zijn alle evenementen en workshops die doorgaan in ‘t Lindehofke geannuleerd tot en met 13 april. De bistroavond van Basisschool ’t Klavertje op vrijdag 27 maart werd eveneens afgeblazen net zoals de zwerfvuilactie die normaalgezien op zaterdag 14 maart doorging.

Grobbendonk: Kempens Wielermuseum en Speeltuin De Kloek sluiten de deuren

Het Kempens wielermuseum in deelgemeente Bouwel zal gesloten zijn voor publiek tot en met 19 april 2020 omwille van de coronatoestanden. Ook Speeltuin De Kloek in Grobbendonk langsheen de Liersesteenweg sluit de deuren tot 31 maart om het risico op besmettingen tegen te gaan.

De gemeente Grobbendonk zelf voert enkele maatregelen in tot en met 31 maaart. Zo wordt sporthal De Molen gesloten. Alle activiteiten in de sporthal worden geannuleerd. Alle activiteiten in de Volle Vaart zullen niet doorgaan of worden uitgesteld.

De bibliotheek wordt gesloten tot en met 31 maart. Wie boeken wil inleveren, kan de inleverbus gebruiken. Alle vergaderingen met inwoners en externe partners die niet noodzakelijk zijn om de dienstverlening te garanderen, worden uitgesteld naar een latere datum.

Alle activiteiten, evenementen en wedstrijden in de gemeente worden afgelast, ongeacht het aantal deelnemers. Ook culturele verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs moeten bijgevolg hun bijeenkomsten, activiteiten en trainingen annuleren.

De wekelijkse donderdagmarkt wordt geannuleerd net zoals De Halfvasten-kermis en jaarmarkt die dus niet zulen doorgaan. Dagopvang CADO sluit haar deuren vanaf 12 maart.

Subtropische zwembaden toe

Met een burgmeesterbesluit verplicht burgemeester Wim Caeyers van Molde zwembaden van EuroParcs Resort De Kempen en Sunparks Kempense Meren om vanaf vrijdag 13 maart, 8 uur ’s morgens, de deuren tijdelijk te sluiten. Voor beide zwembaden geldt dit sluitingsbevel al tot en met dinsdag 31 maart 23 uur. “Met deze maatregel wil het gemeentebestuur de snelle verspreiding van het coronavirus afremmen. Situaties waarbij veel mensen in een beperkte binnenruimte verblijven, willen we ten allen tijden vermijden”, aldus Caeyers.

Mega Speelstad en Raf en Otje gesloten

De grote binnenspeeltuin Mega Speelstad in Wechelderzande (Lille) zal de komende twee weken het kinderpretpark gesloten houden.

Merksplas

Tot en met 31 maart aan Sportcentrum ’t Hofeind (Brasserie ‘t Hofeind blijft open), Fuifzaal ’t Hofeind, Jeugdcentrum Spelewei, Kapel en open schuren Merksplas-Kolonie (incl. gevangenismuseum), voetbalaccommodatie Merksplas-Kolonie, GC De MARc/kT, incl. repetitieruimte ‘t Kram (Brasserie De Mart blijft open) toe.

Lessenreeks Start to run | Keep Running, stand-up Comedy avond met Jeroen Leenders, onthaaldag voor nieuwe inwoners, loopevenement scholen worden afgelast.

Beerse

Het sportcentrum en de Pegger zullen gesloten worden vanaf 16 uur donderdagnamiddag (voorlopig) tot en met zaterdag 4 april.

Op http://www.beerse.be/corona proberen we een overzicht bij te houden van lokale activiteiten die afgelast/uitgesteld worden.

Vosselaar

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft het lokaal bestuur Vosselaar beslist om alle openbare activiteiten, evenementen te annuleren tot en met zondag 5 april 2020. Ook sporthal Diepvenneke werd gesloten voor alle trainingen en wedstrijden tot en met zondag 5 april.

Volgende zaken gaan al zeker niet door:

- 12 maart: lezing Peter Verlinden

- 15 maart: dag van de zorg

- 15 maart: spaghettidag Dophei

- 15 maart: ontbijtactie Heilig Graf, School Centrum en Korfbalclub Vosko

- 18 maart: reisreportage Zuid Afrika

- 20 maart: Vosselaars Sportgala

- 20 maart: quiz Oxfam Trailwalker

- 21 maart: Retroparty - kaarten kunnen behouden blijven voor de Retroparty op 20 maart 2021 of terugbetaald worden via e-mail naar may.lavrijssen@vosselaar.be

- 24 maart: kookdemo Ferm

- 26 maart: infoavond Kind en Gezin

- 27 maart: quiz Oudercomité school Heieinde

- 29 maart: workshop lezen en knutselen pasen bib

- 4 april: midlife party gemeentehal

Lille

De gemeente schrapt alle evenementen die ze zelf (mee) organiseert zoals het onthaal nieuwe inwoners, tartevenement ondernemend Lille, film in de bib en workshops ‘Kerk als dorpsknooppunt’ Poederlee.

Sportcentrum Balsakker en turnzaal Brulens sluiten. Activiteiten die er plaatsvinden worden geannuleerd.

In het woonzorgcentrum Lindelo is er tijdelijk geen bezoek meer toegelaten. Vandaag, donderdag 12 maart, zal het personeel van woonzorgcentrum Lindelo alle familieleden van de bewoners telefonisch op de hoogte brengen van deze maatregel. Twee maal per week zal wzc Lindelo telefonisch contact opnemen met de familie van elke bewoner om hen in te lichten over de algemene toestand van hun familielid. De directie vraagt aan de familieleden om begrip te hebben voor de situatie en om zelf niet te bellen.

In geval van terminale situaties wordt de familie ingelicht en is uitzonderlijk bezoek wel toegestaan. Het personeel van wzc Lindelo is volop bezig met het opzetten van skype sessies tussen bewoners en familieleden. Zo willen ze ervoor zorgen dat de bewoners en familie zoveel mogelijk met elkaar in contact kunnen komen.