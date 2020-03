Corona in de Kempen: nieuwe maatregelen en warme initiatieven in uw gemeente Toon Verheijen Jurgen Geyselings Jef Van Nooten Wouter Demuynck

16 maart 2020

11u10 11 Hoogstraten Het openbaar leven in ons land is door corona grotendeels stilgevallen. Straten hebben er nog nooit zo stil bijgelegen, vergaderingen en bijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld. Maar er duiken her en der ook wel warme initiatieven op.

Hoogstraten

De gemeenteraad van maandag 23 maart wordt uitgesteld naar een latere datum.

Merksplas

N-VA Merksplas wil ook haar duit in het zakje doen in de strijd tegen corona. “Ben je ziek of behoor je tot de risicogroep en heb je hulp nodig? Laat het ons gerust weten!”, zegt Tom Janssen van N-VA Merksplas. “Of ken je iemand die hulp nodig hebt, geef het ons gerust door. Dan willen wij gerust voor jou naar de winkel gaan of langs komen voor een babbeltje.Laat het ons weten via het invulformulier op merksplas.n-va.be/stel-je-vraag.” #samentegencorona

Herentals



CD&V Herentals roept haar inwoners op om gebruik te maken van het online initiatief ‘Beste Buur’ om je buren te helpen in de coronacrisis. Met het briefje kun je bijvoorbeeld aanbieden om boodschappen te doen of naar de apotheker te gaan.



De Herentalsenaren lijken de raad om zo veel mogelijk thuis te blijven goed op te volgen. In volle coronatijden waren onder meer in het station en de Zandstraat, de belangrijkste winkelstraat van Herentals, nauwelijks mensen te zien.



Westerlo

Het gemeentebestuur van Westerlo liet afgelopen weekend bij alle apotheken doorschijnende toonbankschermen plaatsen zodat contact zoveel mogelijk vermeden wordt. “Er volgen nog initiatieven om de veiligheid van zorgverstrekkers, dienstverleners en klanten en patiënten te verbeteren”, klinkt het bij de gemeente.

Mol

Het gemeentebestuur van Mol lanceert een sociale noodlijn. “Op het nummer 014 33 16 00 kunnen mensen met een beperkt netwerk terecht met noodvragen. Doel van de lijn is horen wat de nood is. Op basis van de noodvraag, proberen we op maat een oplossing te bieden.” Het nummer is bemand van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur.

Geel

Heel wat bedrijven en inwoners hebben gereageerd op de oproep van Ziekenhuis Geel om mondmaskers binnen te brengen, nadat de federale overheid had bekendgemaakt dat de levering van extra mondmaskers niet gebeurd was. Zo doneerden Oke-Auto, handelaar in auto-onderdelen, en Wolf Workwear mondmaskers aan het ziekenhuis van Geel. Die laatste heeft ook een vestiging en Mol en bekijkt nu of er ook mondmaskers in het ziekenhuis van Mol nodig zijn. Wie ook mondmaskers aan het Geelse ziekenhuis wil schenken, kan contact opnemen via gwen.vos@ziekenhuisgeel.be of 014/57.72.36.