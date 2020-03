Cordon in het echt: Hoogstraten sluit kleine sluipwegen tussen België en Nederland met containers af Toon Verheijen

21 maart 2020

20u15 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten en de politie Noorderkempen nemen het serieus wat betreft Nederlanders (en Belgen) die zonder geldige reden de grens willen passeren. Verschillende sluipwegen zijn afgezet met containers. Op de grote doorgangsroutes staan politiecontroles.

Sinds vrijdag worden in heel Vlaanderen op de grens tussen Nederland en België politiecontroles gehouden vooral gericht op Nederlanders die hier goedkoper komen tanken of om een andere niet toegelaten reden de grens passeren. In Hoogstraten gaan ze sinds zaterdag nog een stapje verder. De kleinere sluipwegen zijn afgezet met grote containers. “Onze Lokale Politie Noorderkempen meent het serieus, beste noorderburen. Heel wat grensovergangen zijn afgesloten met containers. Je kan België binnen via vier toegangswegen (Strijbeek, John Lijsenstraat, Castelréweg, Ulicotenseweg) inrijden, maar daar staan patrouilles om te controleren of je oversteek naar België aan de voorwaarden beantwoordt.”

Regels

De stad en de politie maken nogmaals duidelijk dat je om drie reden nog de grens over mag als Nederlander: om in België te gaan werken, om in België hulp te verlenen of in het kader van co-ouderschap. “Om in België te shoppen of op familie- of vriendenbezoek te gaan, moet je nog even geduld oefenen. Hopelijk kunnen we je weer snel bij ons verwelkomen, maar nu moeten we even afstand bewaren.”

Later meer.