Compleet vernieuwde Delhaize heropent in coronatijd: “Volledig nieuwe inrichting met extra aandacht voor lokale producten” Toon Verheijen

09 april 2020

09 april 2020

12u52 0 Hoogstraten In volle coronatijd heeft AD Delhaize aan de Vrijheid de deuren opnieuw geopend na een maand van verbouwingen. De winkel heeft een volledige make-over gekregen en mikt nog meer op de versafdelingen. Ook de lokale producten blijven prominent aanwezig. Voor de eigenaars die de winkel eind vorig jaar van Jan Van de Peer overnamen, is het de vierde winkel. Tegen eind 2020 moeten dat er acht tot tien worden.

In het najaar van 2019 verkochten Jan Van de Peer en zijn echtgenote ‘hun’ AD Delhaize aan Hans Van Leeuwen die ook al de Delhaizes in Kalmthout, Wuustwezel en nu ook Turnhout uitbaat. Momenteel lopen zelfs volop onderhandelingen voor nog andere overnames in de regio zodat de holding tegen eind 2020 zo’n acht tot tien winkels zal tellen. De make-over van de winkel in Hoogstraten is in elk geval indrukwekkend: nieuwe kassa’s, nieuwe rekken, een volledig vernieuwde bakkerij en slagerij. Aan de kassa is ook een infobalie gemaakt voor lotto, sigaretten en pakjes af te halen. De winkel is nog nauwelijks te herkennen met vroeger. “We hebben de winkel helemaal anders ingericht”, vertellen Geert Wallaert, algemeen directeur van de holding, en winkelverantwoordelijke Saskia Bevers. “Het eerste gedeelte is voor de klanten die snel iets moeten hebben zoals studenten of mensen die naar hun werk moeten. Het achterste gedeelte is het echte winkelgedeelte. We hebben ook meer verse producten. In de bakkerij werken we bijvoorbeeld met producten van bakkerij Wouters uit Kalmthout.”

Beleving

De uitbaters proberen ook in te spelen op beleving. “Verse koffie, verse fruitsap, levende kreeften of een speelhoek voor de kinderen. We willen dat allemaal doen, maar door de coronamaatregelen kunnen we dat nu nog niet. We blijven ook inzetten op lokale producten zoals de koffie van Taeymans, uiteraard de aardbeien, de tripel Katrien, desserten van ’t Voske uit Kalmthout en vis uit Meer. We hebben ook extra personeel aangenomen omdat we vooral de versafdelingen altijd wel iemand willen hebben staan.” Voor de klanten zullen de openingsuren vooral wat aanpassen worden. De winkel gaat tijdens de week van dinsdag tot vrijdag om 7.30 uur al open, maar sluit om 19 uur. Op maandag gaat de winkel pas om 12.30 uur en in het weekend om 8 uur ’s morgens. Ook op feestdagen is de zaak open van 8 tot 12.30 uur. “Die ochtenduren zijn vooral voor studenten en mensen die naar het werk moeten maar nog snel even willen winkelen”, vertellen Geert en Saskia.

Personeel

Voor het personeel zelf verandert er ook wel wat. Het vaste personeelskader kan rekenen op één volledig vrij weekend per maand. “Dat is een filosofie die we in al onze winkels toepassen”, zegt Geert Wallaert. “Iedereen heeft een gezin en heeft wel eens nood aan qualitytime. We proberen in élke winkel ook altijd te werken met iemand met een beperking. Daarvoor zoek ik altijd wel een meter of peter die hem of haar een beetje begeleidt. Zo iemand in je team hebben, is echt een meerwaarde. Het zijn vaak ook mensen die héél nauwkeurig werken. We kunnen er zelfs van leren.”

Coronamaatregelen

Openen in volle coronatijd is ook niet evident, maar alles wordt gedaan om het zo veilig en hygiënisch mogelijk te laten verlopen. “De bedoeling is dat mensen binnenkomen aan de kant van de Vrijheid en buitengaan via de parking”, zeggen Geert en Saskia. “De karretjes worden gedesinfecteerd en klanten krijgen van ons handschoenen als ze dat willen. De kassiersters dragen ook handschoenen en mondmaskers. Aan de zelfscankassa’s – ook nieuw in de winkel – laten we tijdelijk maar een iemand per keer toe.”