Collega’s bpost verrassen Paul Huybrechts Toon Verheijen

24 april 2020

10u46 0

De collega’s van bpost hebben vrijdag hun collega Paul Huybrechts (62) verrast in het postkantoor in de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten. Paul neemt na een carrière van 40 jaar afscheid bij bpost. De laatste vijf jaar werkte hij in het postkantoor in Hoogstraten. “Wij wensen hem het allerbeste toe”, klinkt het bij al zijn collega’s. “Paul was een enorm fijne mens om mee samen te werken."