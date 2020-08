Cocktailbar Friends sluit (tijdelijk) de deuren in Hoogstraten: “Totaal niet meer rendabel” Toon Verheijen

01 augustus 2020

16u17 2 Hoogstraten De extra opgelegde maatregelen in de provincie Antwerpen naar aanleiding van de heropflakkering van de coronacijfers blijft gevolgen hebben . De zaakvoerders van Friends op de Vrijheid in Hoogstraten hebben besloten de zaak tijdelijk te sluiten. Hun andere zaak Kokomo City Hoogstraten blijft wel open.

“Wij ondervinden zware hinder door de maatregelen die opgelegd worden door de regering”, vertellen Nick en Gregg Jorissen en Bart en Perry van de Mosselaar. “Zo erg zelfs dat we besloten hebben om dicht te gaan de komende vier weken. Door de opgelegde fysieke afstand van 1,5m per persoon zijn onze tafels afgekeurd en kunnen we maar 16 mensen binnen plaatsen wat helaas totaal niet rendabel is en laat staan overleefbaar.”

Hun andere zaak Kokomo City blijft wel open. “Kokomo City Hoogstraten is dit weekend wel open omdat hier een groot terras voorzien is, maar de vraag zal ook hier zijn, ‘komen jullie nog buiten’? Iedereen wordt helemaal dolgedraaid van alle regeltjes en de HoReCa is hier de grootste dupe van. We hopen dat jullie ons op een veilige manier willen steunen.”

Eerder deze week maakten de Jachthoorn en Gulden Coppe ook al bekend dat ze overwegen om te sluiten.