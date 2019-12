Chiromeisjes, Stekelbees en jeugdhuis Den Dorpel krijgen symbolisch sleutel van hun nieuwe lokalen overhandigd Wouter Demuynck

08 december 2019

20u27 0 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten overhandigde zondag aan delegaties van Jeugdhuis Den Dorpel, de chiromeisjes van Meerle en kinderopvang Stekelbees symbolisch de sleutels van hun nieuwe lokalen in Meerle. In het vroegere schoolgebouw op het Gemeenteplein heeft Stekelbees al haar intrek genomen, Den Dorpel en de meisjeschiro zijn nog volop bezig met de inrichting van hun lokalen.

Eind 2018 ging de spade in de grond voor de renovatie en uitbreiding van het vroegere schoolgebouw voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan het Gemeenteplein. Het oude schoolgebouw is uitgebreid met een polyvalente zaal, die bijkomend een plek biedt voor andere verenigingen als vergader- of activiteitenlocatie.

“De voormalige speelplaats is toegankelijk gemaakt en biedt, na de uren van Stekelbees, een leuke vertoefplek voor jong en oud. Het zal bovendien terrasruimte worden voor Den Dorpel. Achter het schoolgebouw blijft de groene activiteitenzone behouden, maar die heeft een grondige facelift gekregen. De speelterreinen zijn aangevuld met avontuurlijk speelgroen, een skateplein en speeltoestellen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Tweede fase

Met de sleuteloverhandiging is de eerste fase afgerond in de ontwikkeling van de Zone Raadhuis in het project ‘Meerle, ons dorp’. “De tweede fase bestaat uit de renovatie van het Raadhuis, een uniek historisch monument. De werken hieraan beginnen op 13 januari 2020. Als de werken aan het Raadhuis zijn afgerond, beschikt Meerle straks over een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap waarin het dienstencentrum en de bibliotheek een plaats krijgen. Buiten de openingsuren kan de locatie gebruikt worden door de verenigingen voor socio-culturele activiteiten.”