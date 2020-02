CD&V pleit voor uitrollen EVapp over heel het land: “In Hoogstraten heeft het al levens gered” Toon Verheijen

03 februari 2020

12u49 1 Hoogstraten Drie jaar na de invoering van ‘Evapp’ in Hoogstraten, pleiten enkele CD&V-parlementsleden om het systeem over heel Vlaanderen uit te rollen. “In onze stad heeft het al het verschil gemaakt tussen leven en dood”, zegt voormalig burgemeester en parlementslid Tinne Rombouts (CD&V). Huidig burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) zegt in gesprek te zijn met verschillende hulpverleningszones zoals Antwerpen, Gent en Oost-Limburg om het ook daar uit te rollen.

EVapp staat voor Emerengy Volunteer Application. Iedereen met een medische achtergrond en mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd bij het Rode Kruis kunnen zich registreren. Wanneer iemand een hartstilstand krijgt en de noodcentrale wordt gebeld, dan wordt automatisch ook het EVapp-systeem in werking gesteld. In een straal van twee kilometer worden dan ook enkele vrijwilligers opgeroepen om mogelijk al de eerste zorgen én de reanimatie uit te voeren en eventueel ook naar het dichtstbijzijnde AED-toestel te gaan halen in afwachting van de ziekenwagen.

189 vrijwilligers

Drie jaar geleden, toen Tinne Rombouts (CD&V) nog burgemeester, startte een proefproject met de EVapp in Hoogstraten. “Het heeft bij ons echt al wel het verschil gemaakt tussen leven en dood”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Hoogstraten Tinne Rombouts. “Maar het is dan ook wel belangrijk dat je een netwerk hebt van burgers die zo’n AED-toestel durven en kunnen gebruiken.” Burgemeester Marc Van Aperen beaamt dat. “De voorbije twee jaar is het systeem tien keer opgestart", zegt hij. “In drie situaties is het effectief tot een reanimatie gekomen. Het is dus zeker zinvol! We hebben momenteel 189 vrijwilligers die er zich bij hebben aangesloten.”

HarslagNu

De federale overheid moet nu beslissen of de EVapp in heel het land kan uitgerold worden. Het eindverslag van het proefproject in Hoogstraten is alvast positief. “In Nederland is er een gelijkaardig systeem dat HartslagNu heet”, zeggen Rombouts en partijgenoot Jo Brouns, burgemeester in Kinrooi. “Burgers worden er echt ingezet als hulpverlener. Over heel het land zijn daar al 170.000 burgers aangesloten.”

Kinrooi zelf is overigens een schoolvoorbeeld als het op hartveilige gemeente aankomt. “We hebben een hele reeks AED-toestellen en 2.200 burgers die door het Rode Kruis zijn opgeleid. Dat is één op vijf van onze inwoners. In principe hebben we dus een uitstekende dekking, maar de wetgeving laat voorlopig niet toe dat ze officieel ingezet worden als hulpverlener. Nu kan het gebeuren dat er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt en dat er opgeleide burgers én een AED-toestel dichtbij zijn, maar ze toch niet kunnen helpen omdat ze het gewoonweg niet weten.”

Privacy

De CD&V’ers pleiten ervoor om de privacywetgeving te herbekijken op het vlak van hulpverlening. “In Nederland is het oproepsysteem van de noodcentrales erg transparant, terwijl het in België gebonden is aan strikte privacyregels. De 112-centrales mogen hun informatie niet zomaar met iedereen delen. Op zich is dat goed, maar niemand heeft er er denken wij een probleem mee heeft dat hij of zij sneller geholpen wordt als zijn of haar leven in gevaar is.”

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten) lijkt in elk geval niet van plan af te wachten totdat er een algemene invoering komt. Ook in andere hulpverleningszones en steden is de interesse groot. “Dat is onder meer het geval voor de hulpverleningszone Taxandria en de aangesloten gemeenten, de steden Antwerpen en Gent en de Hulpverleningszone Oost-Limburg.”