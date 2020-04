CD&V pleit voor tiendelig herstelplan voor lokale economie, handel en horeca met noodfonds van 1.000.000 euro én extra aandacht voor zwakkeren Toon Verheijen

14 april 2020

15u48 6 Hoogstraten Oppositiepartij CD&V lanceert een herstelplan om de Hoogstraatse inwoners, verenigingen, horeca en handelaars extra te ondersteunen tijdens en vooral na de coronacrisis. De partij wil een noodbudget van zo’n één miljoen euro, het afschaffen van de gemeentebelastingen voor 2020 en het verder uitbouwen van begeleidingsmaatregelen. “We zijn zeer blij met wat de stad al deed, maar de steun moet verder gaan dan dit”, zeggen Hilde Vermeiren en Tinne Rombouts (CD&V).

Het stadsbestuur van Hoogstraten lanceerde de voorbije weken verschillende initiatieven rond corona en startte ook een redelijk uitgebreide communicatie errond op. Oppositiepartij CD&V komt nu met een uitgebreid voorstel om nog verder te gaan. “Vooral onze meest kwetsbaren hebben misschien wat extra aandacht nodig”, zegt Hilde Vermeiren. “Zo denken we aan de verdere uitbouw van de communicatie rond ondersteuningsmaatregelen via de sociale dienst, psychische ondersteuning voor medewerkers maar ook voor inwoners en het mee verder uitwerken van de website die beleefhoogstraten.be lanceerde.”

Kinderen en senioren

CD&V pleit ook voor extra aandacht voor senioren en kinderen. “Denk bijvoorbeeld aan online voorleessessies door de bib en speel- en knutselpakketten voor kinderen in armoede. In overleg met de scholen moeten we bekijken of er genoeg computers zijn voor de kinderen wanneer er na de vakantie misschien ingezet moet worden op digitaal leren. Daarbij stellen wij ook voor dat er ingezet wordt op buddy’s die deze kinderen/gezinnen begeleiden in het gebruik. Voor senioren is er een team opgestart. Zij bellen ook regelmatig met de bewoners op de site Stede Akkers en/of senioren die men ook kent vanuit de werking LDC of het huisbezoekenteam. Een schitterend initiatief, maar er zijn nog vele senioren die thuis verblijven en waarvoor de lockdown niet evident is. Daarom stellen we voor een ‘telefoonster’ op te starten. De telefoonsterren bellen alle 80-plussers op om te polsen hoe het met hen gaat.”

Herstelplan

Maar CD&V wil ook veel aandacht voor het sociaaleconomische herstel in Hoogstraten. “Het zijn immers de lokale horecazaken, winkels, ondernemers, crèches, organisatoren van evenementen die onze stad maken”, zegt Tinne Rombouts. “De hogere overheid heeft al heel wat gedaan, maar ook lokaal moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen dat, want door het beleid van de afgelopen jaren is er een reserve opgebouwd. We denken onder meer aan een noodfonds van 1.000.000 euro en het – voor dit jaar – niet innen van de gemeentelijke belastingen.”

Het concrete plan van CD&V:

1. Het niet innen van gemeentelijke belastingen voor horeca, middenstand en bedrijven zoals het openhouden na het sluitingsuur (12,5 euro/uur/verlening/dag, 400 euro per jaar tot 4 uur voor zaken waar niet gedanst wordt en 1.900 euro voor zaken waar wel gedanst wordt), niet innen van belasting op terrassen (5 of 10 euro per vierkante meter), niet innen van belasting op promotiemateriaal op de openbare weg (12 euro per vierkante meter per jaar) of het niet innen van de retributie van de ambulante handel (1 of 2,5 euro per vierkante meter per dag) en het abonnementsgeld voor de marktkramers (0,5 tot 1,25 euro per meter per marktdag)

2. Garantie op uitbetalen gemeentelijke subsidies: indien verenigingen/organisaties hun werking/activiteiten onvoldoende kunnen motiveren in het jaar 2020, maar dit wel kunnen op basis van het jaar 2019, wordt de subsidie gegarandeerd en uitbetaald op basis van de gegevens van 2019

3. Een noodfonds van 1.000.000 euro met bijkomend de oprichting van een taskforce met alle economische sectoren en organisaties om de maatregelen eventueel bij te sturen of uit te breiden

4. Cadeaubon van 10 euro voor elke inwoner van Hoogstraten te betalen uit het noodfonds. Het geld moet wel besteed worden bij een Hoogstraatse handelaar

5. Extra budget om de lokale economie en de toeristische sector te promoten na de coronacrisis

6. 5.000 euro extra voor ’t Verzetje en de lokale voedselbank, twee organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbaren

7. Verhogen van het buurtfeestbudget van 150 tot 200 euro

8. Tussenkomen in infrastructuurkosten voor verenigingen:

- in 2020 gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur voor erkende Hoogstraatse verenigingen

- de stad neemt de kosten voor het huren van sportinfrastructuur op zich

- een tussenkomst van 500 euro voor verenigingen die nu huurinkomsten verliezen

- tussenkomst van 500 euro voor verenigingen die infrastructuur moeten huren bij derden

9. Compensatie van afgelaste evenementen: eenmalige subsidie van 500 euro voor een deur-aan-deurverkoop en 1.500 euro voor een evenement

10. Deze crisissituatie heeft heel wat creativiteit met zich meegebracht. Waarbij van alles werd georganiseerd dat een positieve bijdrage levert aan het sociaal- economische gebeuren in Hoogstraten. Die verdienen om verder duurzaam te worden uitgerold en eventueel blijvend ondersteund te worden