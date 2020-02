CD&V pleit voor meer vrouwelijke straatnamen: stad telt er amper negen met een ‘vrouwelijk' karakter Toon Verheijen

25 februari 2020

08u15 0 Hoogstraten Oppositiepartij CD&V pleit voor meer vrouwelijke straten. Recent bleek uit een telling in een aantal steden dat er amper 15 procent straten naar een vrouw zijn genoemd terwijl dat bij de mannen 85 procent is. “Een heel goed voorstel, want we hebben maar negen straten met een vrouwelijk karakter en daar is de Scheurdekousweg er dan nog eentje van”, lacht schepen Faye Van Impe (N-VA). CD&V ijvert voor een enquête om nog meer namen te verzamelen.

Hoogstraten heeft onder meer de Gravin Elisabethlaan, maar heel veel verder rijkt het aantal vrouwelijke straatnamen niet al kwam er onlangs nog wel de Maria Verhoevenstraat bij. “We willen daarom een warme oproep doen om meer oog te hebben voor vergeten vrouwen”, klinkt het bij Ilse Verachtert (CD&V). “Velen verdienen een plek in ons collectief geheugen verdienen, moeten uit de vergetelheid gehaald worden en een plaatsje krijgen in het straatbeeld. Er zijn zoveel vrouwen die het verschil gemaakt hebben in onze samenleving, maar traditiegetrouw hebben zij dit vaak vanop de achtergrond gedaan, zonder veel bellen en toeters.”

Zefa Raeymaekers

Een korte brainstorm bracht CD&V alvast bij de volgende namen. Zefa Raeymakers werd in 2012 nog uitgeroepen tot ereburger Hoogstraten in 2012. Als volksvertegenwoordiger zorgde ze er mee voor dat Hoogstraten sinds 1985 de titel van ‘stad’ opnieuw mocht voeren. Zuster Veronique startte in 1973 als eerste met een kinderdagverblijf in het Spijker. Clara Voortman, legde zich in de negentiende eeuw toe op een leven als kunstenares. Ze verbleef dikwijls op het familiedomein in Meerle. Of Rosalieke Vriens, uitbaatster van een herberg op de hoek van de Vrijheid en de Buizelstraat waar verenigingen zoals de Duivenbond een thuis vonden. Zij heeft ook de BJB opgericht in Hoogstraten, de jeugdbeweging die nu KLJ noemt. Madame Rosiers, de ‘baker’ van Hoogstraten nog voor er een moederhuis was. Juffrouw Hollebeke die het enige vrouwelijke lid was van het Actiecomité voor de wederopbouw van de Sint-Katharinakerk en toren na WOII. Of Anna van Rennenberg: zij was de dochter van graaf Willem van Rennenberg en Cornelia van Culemborg, zus van Elisabeth van Culemborg. “Misschien dat we een volksbevraging kunnen doen voor nog meer ideeën.”

Scheurdekousweg

De meerderheid is het voorstel zeker genegen. “Vooral omdat we inderdaad maar een heel beperkt aantal straten hebben met een vrouwelijk karakter waarvan de SCheurdekousweg er dan zelfs nog eentje is”, zegt Faye Van Impe (N-VA). “Maar we willen wel een kader scheppen. Zo moet de locatie er zich toe lenen – op een industriezone zou het misschien wat raar zijn – en we willen ook altijd nog de mening van onze cultuur- en dorpsraad. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar nieuwe straten en pleinen. We gaan niet zomaar straten plots van naam veranderen.”