CD&V levert mondmaskers aan Hoogmark (en andere zorgverleners) dankzij Ferm Toon Verheijen

27 april 2020

20u44 0 Hoogstraten Leden van CD&V hebben de voorbije dagen een 150-tal mondmaskers bedeeld bij Hoogmark en het woonzorgcentrum en andere zorgverleners in Hoogstraten.

“We leven ondertussen zes weken met verstrengde maatregelen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan”, klinkt het bij Wim Van Bergen en Patrick Lambregts van CD&V. “We moeten vaststellen dat de meeste van onze inwoners deze maatregelen zeer strikt en plichtsbewust proberen op te volgen. We beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk is, vooral het missen van sociale contacten vraagt een hele inspanning. Anderzijds merken we ook een grote solidariteit om elkaar te helpen. Om veilig te kunnen werken, maar ook met het oog op de heropstart van onze economie en onze sociale contacten ervaren we allemaal dat mondmaskers een belangrijke rol zullen blijven spelen. CD&V-Hoogstraten heeft de afgelopen weken dan ook de handen uit de mouwen gestoken en heeft dankzij de naai-pakketten van Ferm, maar liefst een 150-tal mondmaskers kunnen leveren bij enerzijds het woonhuis Hoogmark en anderzijds het woonzorgcentrum die ze vervolgens verdeeld onder alle zorgkundigen in Hoogstraten die er nood aan hebben.”

