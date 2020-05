CD&V ijvert voor studieruimtes voor studenten Toon Verheijen

26 mei 2020

12u53 0 Hoogstraten CD&V pleit ervoor om bepaalde gemeentelijke ruimtes open te stellen voor studenten die nu in de blok- en examenperiode zitten. Het schepencollege beloofde te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Voor iedereen en dus ook voor de studenten zijn het zware weken geweest. Door de corona-crisis zijn sinds 13 maart de lessen opgeschort. Ondertussen zijn er maatregelen genomen en kunnen een aantal leerlingen terug naar school maar ook dat gebeurt volgens een aangepast ritme. “Studenten van het hoger onderwijs zullen wel examens moeten afleggen en hebben dus nood aan studeerruimte”, zegt May Sterkens van CD&V. “Maar niet iedereen beschikt over stille studeerruimtes en zeker niet in tijden waar meer gezinsleden thuis zijn dan anders. Anderzijds gaan veel evenementen niet door en staan er vele ruimtes die als studieplek in aanmerking komen, leeg. Misschien dat die evenementen nu gebruikt kunnen worden.”

Sociaal

CD&V denkt dat het vooral op mentaal vlak ook veel kan betekenen voor de studenten. “Het zou voor vele jongeren een klein lichtpuntje zijn in deze moeilijke tijd. Ze leven al weken zonder hun vrienden fysiek te zien, kunnen niet meer normaal naar school en ook sport- of andere activiteiten in groep kunnen al even niet meer doorgaan. Al is het op anderhalve meter afstand en misschien wel met een mondmasker, samen studeren zou voor velen een hart onder de riem betekenen.”

Begijnhofkerk

In het verleden deed de Begijnhofkerk al eens dienst als studieruimte. Maar ook vele andere ruimtes staan vandaag leeg omdat evenementen niet kunnen doorgaan. Denk maar aan de parochiezalen, feestzalen, zalen uit het gemeenschapscentrum . “Er zijn zeker en vast mogelijkheden om dit samen uit te bouwen. Dat zal wat extra organisatie vragen, maar ook andere gemeenten bewijzen dat zij het praktisch en op een veilige manier kunnen organiseren." De schepenen reageerden bezorgd over de praktisch organisatie, maar ze beloofden te onderzoeken wat mogelijk is. “Met extra ondersteuning door de stad en met extra aandacht voor de social distance , zijn we er van overtuigd dat we de Hoogstraatste jongeren stille studeerplekken kunnen aanbieden” aldus Mai Sterkens (CD&V)