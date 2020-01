CD&V en Anders onthouden zich in dossier cultuurhuis: “Zeker niet tegen maar nog te veel onduidelijkheden” Toon Verheijen

28 januari 2020

14u45 0 Hoogstraten De oppositiepartijen CD&V en Anders hebben zich onthouden bij de stemming rond het opstarten van het dossier voor het aanstellen van een begeleidingsteam voor de De oppositiepartijen CD&V en Anders hebben zich onthouden bij de stemming rond het opstarten van het dossier voor het aanstellen van een begeleidingsteam voor de realisatie van een cultuurhuis op de site Pax. “We zijn zeker niet tegen, maar er zijn nog te veel onduidelijkheden”, klinkt het zowel bij Anders als bij CD&V. De meerderheid belooft spijkerharde garanties dat onder meer de KSA in tussentijd nooit dakloos zal worden.

Tegen 2024 wil de stad Hoogstraten op de site van zaal Pax een gloednieuw cultuurhuis neerpoten met een podiumzaal, een bibliotheek, de dienst Toerisme en de Academie voor Muziek en Woord. Er wordt momenteel uitgegaan van een kostenplaatje tussen de 9 en 12 miljoen euro. De oppositie is op zich niet tegen een cultuurhuis, maar heeft wel een hele reeks bedenkingen.

“De Pax ligt heel wat Hoogstratenaren nauw aan het hart en de zaaltjes worden vaak voor privéfeestjes gehuurd. Wat gebeurt daarmee?”, vraagt Hilde Vermeiren (CD&V) zich af. “En moet ook de kunstacademie IKO niet nauwer betrokken worden? Zij hebben ook nood aan extra exporuimte. We vragen ons ook af wat er met de jeugdverenigingen gaat gebeuren die nu de Pax gebruiken, want wat als hun nieuwe lokalen op Den Dijk nog niet klaar zijn? En Toerisme er huisvesten ? Horen zij niet op de Vrijheid te zitten?”

De partij had verder ook vraagtekens bij het hele financiële plaatje rond de erfpacht van de grond waarop het gebouwd zal worden en rond de exploitatie. Bij Anders vrezen ze zelfs op termijn een belastingsverhoging met al die ‘dure’ projecten die op stapel staan. Beide partijen vroegen zich ook af waarom het de Pax is geworden en niet Brouwerij Brosens.

Toerisme

Schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) verdedigt het dossier. “Toerisme zit nu in de kelder van het oude gemeentehuis en is absoluut niet toegankelijk”, aldus Wittenberg. “Wat betreft mensen die de Pax nu voor privégebruik huren, daar zijn alternatieven genoeg voor. De verenigingen zullen we in elk geval nooit in de kou laten staan. Dat er nu nog geen duidelijk financieel plaatje is voor de exploitatie lijkt me ook logisch. Dat zal later duidelijk worden eens het project ver gevorderd is.”

KSA

Ook schepen Roger Van Aperen (N-VA) verdedigt de keuze voor de Pax. “De erfpachtregeling zal in februari op de raad komen”, aldus Van Aperen. “We hebben een termijn van drie keer dertig jaar afgesproken. Zij konden ons veel meer garanties bieden dan de mensen achter de site van Brouwerij Brosens. En wat de jeugdverenigingen betreft: als blijkt dat de nieuwe lokalen op Den Dijk nog niet klaar zijn tegen dat ze uit de Pax moeten verdwijnen, dan zullen wij als staat er voor garant staan dat ze ergens onderdak vinden. En ja, dat mag geld kosten.”