Carrosseriecentrum creatief in coronacrisis: “Bestelwagens met scherm tussen passagiers” Toon Verheijen

23 april 2020

17u37 0 Hoogstraten Ondernemers proberen in tijden van coronacrisis creatief te zijn. Zaakvoerder Daan Aerts van Carrosserie Centrum Hoogstraten is al een maand gesloten, maar heeft nu toch een manier gevonden om alsnog deels terug aan te slag te kunnen. Hij voorziet bestelwagens van bedrijven van een veilig tussenschot in plexiglas. “Zo kunnen bijvoorbeeld bouwvakkers toch veilig samen naar het werk rijden en moet niet iedereen apart in een auto gaan zitten”, zegt Daan Aerts.

Daan Aerts startte enkele jaren geleden met succes zijn zaak Carrosserie Centrum Hoogstraten op, maar moest bij het uitbreken van de coronacrisis en de lockdown noodgedwongen zijn zaak sluiten en het personeel op technische werkloosheid zetten. “Blutsen en deuken laten herstellen is niet essentiëel", zegt Daan Aerts. “En er zijn natuurlijk ook veel minder schadegevallen omdat er minder gereden wordt.”

Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. “We kwamen op het idee om bestelwagens van bouwondernemingen om te bouwen", zegt Daan Aerts. “Zeker wanneer de lockdown gedeeltelijk zal losgelaten worden, zullen er nog altijd strikte veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.”

Veiligheidsglas

“We gebruiken polycarbonaat veiligheidsglas”, zegt Daan Aerts. “ Dat zorgt er bij ongevallen voor dat het glas niet zal breken. We plaatsen die ook op voldoende afstand van de voorruit om de vervormingen bij een voorwaartse impact te voorkomen en veiligheid van de passagier en bestuurder niet in het gedrang te brengen. Maar het voordeel is wel dat wie in de bestelwagen plaatsneemt, de regels rond social distancing respecteert. Er is blijkbaar vraag naar, want al twee bedrijven hebben informatie opgevraagd om 70 bestelwagens om te bouwen.”

