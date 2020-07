Cahier de Brouillon sluit onmiddellijk zomerterras, ook andere jeugdhuizen sluiten Toon Verheijen

29 juli 2020

07u12 0 Hoogstraten Jeugdhuis Cahier de Brouillon heeft besloten om met onmiddellijke ingang het zomerterras te sluiten. Vol trots openden ze begin juni het zelf in elkaar gestoken terras, maar met de verstrengde maatregelen zien ze dat ook niet meer zitten. Ook Mussenakker, ‘t Slot en Den Dorpel sluiten de deuren.

“Het is het voor onze vrijwilligers onmogelijk om zich aan de maatregelen te houden en toch beschikbaar te zijn voor het terras van de Cahier”, klinkt het. “Door het vervroegde sluitingsuur zouden onze openingsuren sterk ingeperkt worden. Daarom hebben wij besloten om het zomerterras van de Cahier te sluiten tot er weer perspectief is om dit weer uit te baten op een iets of wat normale manier.”

Ergens doen ze het wel met pijn in het hart. “Wij willen iedereen bedanken voor de massale opkomst van de afgelopen weken. Wij denken dat dit de enige correcte beslissing is, hoewel dit onze organisatie opnieuw raakt.cStay safe, en we zien elkaar hopelijk snel terug op ons terras.”

Ook de jeugdhuizen Mussenakker, Den Dorpel en ‘t Slot nemen die beslissing.