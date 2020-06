Buurt zonder water na breuk in waterleiding Jef Van Nooten

27 juni 2020

15u11 0 Hoogstraten Aan Hoogeind in Meer (Hoogstraten) stond zaterdagvoormiddag de straat onder water. Niet door een hevige regenbui, maar door een breuk in de waterleiding.

De breuk is ontstaan door een versleten rubberen aansluiting. Werknemers van watermaatschappij Pidpa gingen ter plaatse om het lek te herstellen. De brandweer van Hoogstraten had de straat intussen al afgesloten. Door de breuk in de waterleiding en de aansluitende herstelling moesten woningen in de buurt het twee uur zonder water stellen.