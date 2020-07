Burgemeesters Hoogstraten, Wuustwezel en Zundert (Nederland) sturen gemeenschappelijke communicatie uit rond corona: “We gaan voor hetzelfde doel” Toon Verheijen

31 juli 2020

15u48 6 Hoogstraten De gemeentebesturen van Hoogstraten, Wuustwezel en het Nederlandse Zundert hebben een gemeenschappelijke oproep gedaan naar de inwoners toe. Ze smeken om zich allemaal samen aan de regels te houden.

“Het aantal besmettingen neemt weer toe in zowel België als Nederland”, klinkt het bij burgemeester Marc Van Aperen van Hoogstraten, Dieter Wouters van Wuustwezel en Joyce Vermue uit Zundert. “Juist nu moeten we ons samen inzetten tegen het coronavirus. Als goede buren werken we dan ook nauw samen. Onze maatregelen kunnen dan wel verschillen, maar uiteindelijk gaan we voor hetzelfde doel.”

De gemeentebesturen benadrukken dat strikt gezien de grenzen open blijven, maar er wel op hulp en begrip wordt gerekend. “Reizen vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland wordt sterk afgeraden. Enkel de strikt noodzakelijke reizen zijn mogelijk. Dat geldt ook voor de omgekeerde beweging vanuit Nederland richting België. Boodschappen doen , op café of restaurant gaan over de grens of vakantie-uitstappen doen, doen we dus best niet. We zijn allemaal geraakt door het virus. Blijf u informeren en hou vol. We reken op jullie medewerking. Zorg goed voor elkaar.”

