Burgemeester waarschuwt: “Tuinders mogen seizoensarbeiders laten overvliegen, maar regels van ‘social distancing’ gelden ook voor hen” Toon Verheijen

24 april 2020

19u48 0 Hoogstraten Voor tuinders is het hoogseizoen aangebroken en is het in de serres alle hens aan dek. Zoals altijd doen tuinders vooral beroep op seizoensarbeiders. “Sommige tuinders laten ze overvliegen, maar we zijn heel duidelijk: de coronamaatregelen gelden ook voor hen. Als we overtredingen vaststellen, zullen er sancties volgen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). Aanleiding was een incident aan warenhuis Jumbo in Rijkevorsel waarbij een veertigtal seizoensarbeiders allemaal samen de winkel in trokken.

Zeker met het goede weer van de voorbije dagen, is het een drukste van jewelste in de serres van de tuinders. Heel wat onder hen hebben ondertussen seizoensarbeiders laten overvliegen om hier te komen helpen. Dat is gebeurd met heel wat chartervluchten en er staan er nog gepland. “En dat is voor alle duidelijkheid niet verboden en ze zijn nog altijd welkom”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). Europese wetgeving zegt trouwens ook dat seizoensarbeiders niet in quarantaine moeten als ze hier aankomen, maar dat ze meteen aan de slag mogen. De tuinbouw is immers een essentiële sector. “We weten dat de tuinbouw een cruciale sector is en dat die seizoensarbeiders nodig hebben. Maar we willen wel één ding duidelijk maken. In deze coronatijden primeert de openbare veiligheid. Iedereen die op ons grondgebied verblijft, zal zich aan de regels moeten houden. De meesten doen dat zeker goed, maar als we merken dat er zijn die zich aan de regels onttrekken dan zullen er sancties volgen.”

Bussen

Volgens onze bronnen zijn er regelmatig bussen met seizoensarbeiders die meestal vanaf het vliegveld in Eindhoven naar de Noorderkempen worden gebracht. De aanleiding om duidelijke taal te spreken was een incident enkele weken geleden waarbij een bus met een veertigtal seizoensarbeiders aan boord - ze hielden zich volledig aan de regels van ‘social distancing’ - stopte aan warenhuis Jumbo in Rijkevorsel. De arbeiders gingen allemaal samen de winkel in. Het zorgde op sociale media voor heel wat commotie. De betrokken tuinder zou er een proces-verbaal aan overgehouden hebben.

Medewerking

De stad drukt de tuinders op het hart dat ze hun buitenlandse werkkrachten erop moeten wijzen dat zij alle regels moeten naleven. “We hebben daarvoor affiches laten samenstellen in allerlei talen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “We hebben ook gevraagd om er alles aan te doen dat ook in de serres de regels rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd. We vragen de seizoensarbeiders echt alle regels te respecteren. Zij moeten ook ten allen tijde vermijden om in groep samen te komen of bijeenkomsten te organiseren. De politie zal er nadrukkelijk op toe zien dat de richtlijnen worden gerespecteerd.”