Burgemeester en politie sluiten supermarktje Dacia op Vrijheid: “Winkel deed dienst als café” Toon Verheijen

11 mei 2020

20u49 0 Hoogstraten De lokale politie Noorderkempen heeft het winkeltje Dacia op de Vrijheid gesloten nadat het meer dienst deed als horecazaak dan als supermarkt. Twee aanwezigen werden administratief aangehouden voor openbare dronkenschap. Het is al de tweede keer dat de winkel dicht moest.

De voorbije weken kreeg de politie al meermaals meldingen van overlast rond het winkeltje tegenover het stadhuis. Meermaals hield er zich een groepje mannen op die het niet zo nauw nam met de social distancingregels. Het gerucht deed ook al een tijdje de ronde dat er in het winkeltje regelmatig gedronken werd. Afgelopen zaterdag kreeg de politie opnieuw klachten en viel ze er binnen. “Onze mensen konden vaststellen dat de winkel werd gebruikt als café”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Bleek dat er een privéfeest aan de gang was in een ruimte naast de winkel. Daar werden vijf mensen betrapt. Ze hadden allemaal plastic bekers bier vast. Daarnaast werden nog eens zes personen betrapt aan de achterkant van de winkel die op weg waren naar het feestje.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er meldingen komen over de winkel en uit goede bronnen blijkt dat de winkel nog met andere zaken niet helemaal in orde is. “De politie ontving eerder al meldingen dat in de ruimte naast de winkel samenscholingen plaatsvonden. Op 15 maart werden ook al overtredingen vastgesteld, waarna de winkel tijdelijk dicht moest”, besluit Van Aperen. “Nu moet de winkel tot nader order weer toe.”