Burgemeester bedankt tijdens Te Deum uitdrukkelijk zorgsector maar scherp voor nationale politiek: “Partijen slagen er niet in belang van de bevolking eerst te plaatsen” Toon Verheijen

27 juli 2020

07u30 0 Hoogstraten Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) heeft tijdens het Te Deum op zondag 26 juli een uitdrukkelijke dank uitgesproken voornamelijk aan iedereen in de zorgsector maar ook daarbuiten die mee helpt om het coronavirus te bestrijden. Maar hij was ook streng voor de politiek. “Als stadsbestuur kunnen wij wel wat de nationale politiek niet kan: eendrachtig onze problemen aanpakken.”

De laatste keer dat er een Te Deum werd gehouden was op 17 november vorig jaar in de Sint-Katharinakerk. “Toen zaten wij hier nog met veel meer mensen en we zaten ook veel dichter op elkaar”, zegt Marc Van Aperen. “Er is sindsdien veel veranderd. Wie had toen kunnen voorspellen dat er in 2020 een wereldwijde pandemie op ons zou neerdalen? Wie had toen kunnen weten dat wij morgen in Hoogstraten weer voor de zoveelste keer zouden moeten samenkomen in crisisoverleg om te bepalen hoe wij onze medeburgers kunnen vrijwaren van een vreselijk virus. Normaal is een Te Deum een feestelijke gebeurtenis, waarbij we onze nationale feestdag vieren. Vandaag hebben wij het gevoel dat er niet veel te vieren valt, behalve de solidariteit onder de mensen.”

Nationale politiek

De burgervader stond stil bij alle zieken of alle mensen die hebben verloren en niet op de gewenste manier afscheid hebben kunnen nemen. Van Aperen had ook de durf om te zeggen dat heel wat mensen onbegrip hebben over de manier waarop de regeringen in ons land de coronacrisis aanpakken. “Net op het moment dat ons land een krachtig bestuur nodig heeft, slagen de politieke partijen er niet in om het belang van de bevolking eerst te plaatsen en samen afspraken te maken. Als politicus is dat voor mij niet fijn om te zeggen. Maar we mogen ook niet blind zijn voor het ongenoegen dat daarover bij onze mensen bestaat. Vanuit Hoogstraten hebben we weinig of geen impact op de nationale politiek, maar op ons eigen grondgebied hebben we die impact wel. En het is onze verdomde plicht om er alles aan te doen om onze bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen corona en hen te helpen waar we kunnen. Met ons stadsbestuur kunnen wij wel, waar de nationale politiek niet in slaagt. Eendrachtig onze problemen aanpakken, in overleg en door samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen met onze inwoners, met onze verenigingen, onze bedrijven en met onze medewerkers dit virus te boven zullen komen. Door naar elkaar te luisteren, door samen aan het zelfde zeel te trekken en door elkaar te ondersteunen.”

Grote dank je wel

De burgemeester stond er ook op zijn dank uit te spreken aan een grote groep mensen. “Aan iedereen die dag in dag uit zich inzet om het coronavirus te bestrijden: onze dokters, onze verpleegkundigen, onze zorgkundigen, onze stadsmedewerkers, ons onderwijzend personeel, al onze vrijwilligers. Uit de grond van mijn hart en namens het hele stadsbestuur: dank je wel. Jammer genoeg ziet het ernaar uit dat jullie en wij onze inspanningen nog een hele tijd zullen moeten verderzetten. Dit virus is immers weer volop aan het uitbreiden, ook in onze stad. Laat ons daarom onze verschillen opzij schuiven en in de eerste plaats oog hebben voor wat ons met elkaar verbindt. Iedere medewerker van onze stad staat klaar om onze inwoners bij te staan met raad en daad. Volg de richtlijnen zo goed mogelijk op. Ik hoef het eigenlijk niet te herhalen, maar ik doe het toch nog maar een keer: Was je handen, Houd voldoende afstand en draag altijd een mondmasker waar dit wordt gevraagd. Laat ons voor elkaar zorgen en zo de gezondheid van ons allemaal veiligstellen.”