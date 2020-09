Brouwerij Sterkens wint twee keer goud op Asian Beer Challenge, de grootste Aziatische biercompetitie Toon Verheijen

16 september 2020

17u02 5 Hoogstraten Brouwerij Sterkens heeft op de Asian Beer Challenge, de grootste Aziatische bierwedstrijd, maar liefst twee gouden medailles gehaald. De Meerse brouwerij behaalde een dubbele gouden medaille met St. Sebastiaan Dark Ale en een gouden medaille met de St. Paul Tripel. Een puik resultaat voor uiteindelijk enkele duizenden inzendingen.

De Aziatische biermarkt is goed voor 50 procent van de wereldconsumptie en een markt waar ondanks dat hoge aantal nog altijd veel potentieel is. Voor een brouwerij als Sterkens een belangrijke markt dus want hun bierproductie is voor 95 procent gericht op export. “Het was de eerste keer dat we ons inschrijven voor de wedstrijd”, vertelt Tom Gabriëls van Brouwerij Sterkens-Bierparadijs. “We hechten er wel belang aan omdat de jury bestaat uit mensen die de bieren verhandelen op de Aziatische markt en dat is uiteraard een belangrijk gegeven. Dat zijn mensen die dicht bij de klanten staan en je bier uiteindelijk aan de man moeten brengen.”

Hoogste eer

Dus besloot Brouwerij Sterkens de St. Sebastiaan Dark Ale, een kruikenbier, en de tripel St. Paul naar Azië te sturen. “We zijn enorm trots op het resultaat”, zegt Tom Gabriëls. “Een dubbele gouden medaille voor de Dark Ale wil zeggen dat er geen betere was. En voor onze St.Paul moesten we er maar één boven ons dulden. Natuurlijk hopen we dat het ergens nog wat extra deuren opent. Zeker in China bijvoorbeeld is er nog veel ruimte. Het is ook een bewijs dat de Aziatische markt veel aandacht schenkt aan klassieke bierstijlen. Een Trappist, een fruitbier, een abdijbier. Dat zijn de smaken die daar het beste aanslaan.”