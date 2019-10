Brassband Borderbrass strikt Florejan Verschueren Toon Verheijen

De Brassband Borderbrass vzw probeert elk jaar een unieke samenwerking aan te gaan met een andere artiest om een concert te verzorgen en dit jaar hebben ze na lang er over gedroomd te hebben Florejan Verschueren kunnen strikken. . Iedereen kent hem als pianist uit het VRT-programma Sing that Song. Daarnaast componeerde hij ook de muziek van de musical ‘1814, De Vergeten Veldslag’ en trad hij op met verschillende groepen/artiesten zoals Spring, Cookies and Cream of Els De Schepper. Het concert vindt plaats op zondagmiddag 17 november. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Tickets zijn te verkrijgen bij de dienst Toerisme of www.brassbandborderbrass.be.