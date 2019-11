Brandweerpost Meerle sluit over enkele jaren (en gaat op in nieuwe kazerne van Hoogstraten) Lille krijgt eigen post, Vosselaar mag blijven en Turnhout verhuist in 2025 Toon Verheijen

25 november 2019

18u33 9 Hoogstraten De kogel is door de kerk. Over enkele jaren zal de brandweerpost Meerle verdwijnen. Zodra de nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten klaar is, zullen de posten Meerle en Hoogstraten naar daar verhuizen. In de Hulpverleningszone Taxandria zijn nog wijzigingen op til: zo verhuist de kazerne in Turnhout na 2025 en komt er een gloednieuwe in Lille. De post in Vosselaar blijft bestaan.

Dat de huidige brandweerkazerne van Hoogstraten niet ideaal gelegen is om het hele grondgebied te bestrijken, is al lang geen geheim meer. Daarom doken de plannen om te verhuizen – eventueel samen met de politie – jaren geleden al op.

Vlak voor de verkiezingen was het nog een item bij CD&V. Toenmalig burgemeester Tinne Rombouts kondigde de plannen aan. Opvallend: zij beloofde toen dat de voorpost Meerle zou blijven bestaan. Na uitvoerig overleg binnen de Hulpverleningszone Taxandria is beslist om de voorpost Meerle op termijn te sluiten.

“Uit een risicoanalyse die we hadden laten opmaken, bleken Lille en Hoogstraten twee gemeenten waarbij de aanrijtijd van 15 minuten in minstens 80 procent van het aantal oproepen niet gehaald werd”, zeggen Johan Lambregts en Luc Faes van de Hulpverleningszone Taxandria. “Daarop zijn we beginnen nadenken en is uiteindelijk beslist om de twee posten te sluiten en ergens ten noorden van het centrum van Hoogstraten een nieuwe kazerne te bouwen om zo voor heel het grondgebied die aanrijtijd te kunnen garanderen. In datzelfde kader hebben we ook beslist om intensief samen te werken met onder meer Ulvenhout en Zundert in Nederland, komt een nieuwe kazerne in Lille en zal de kazerne in Turnhout na 2025 verhuizen. De post Vosselaar blijft bestaan.”

Hoogstraten en Lille slaagden er niet in de norm van 80 procent van de locaties te bereiken binnen het kwartier. Daar moest dus iets gebeuren Luc Faes

Garantie

In een persbericht belooft het stadsbestuur dat niemand in Hoogstraten of de deeldorpen zich ongerust moet maken over een gebrekkige hulpverlening. “Pas wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zullen op lange termijn de twee posten samensmelten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

De post Meerle blijft voorlopig gewoon open. De bouw van de nieuwe kazerne zal nog jaren duren Marc Van Aperen

Nog jaren

De zoektocht naar een nieuwe locatie is al geruime tijd aan de gang. Waar die exact zou komen, wil de stad niet zeggen. Maar wie het plan van de stad bekijkt, zal zien dat die ergens op de grens met Hoogstraten en Minderhout moet komen.

“We moeten de aanrijtijden overal garanderen”, zegt Van Aperen. “Helaas zal de aankoop van deze gronden en dus ook de bouw van de nieuwe brandweerkazerne – niet voor vandaag zijn. We moeten eerst de afspraken tussen de stad en de Hulpverleningszone Taxandria verder uitwerken. Daarna komt de aankoop, moeten de nodige omgevingsvergunningen aangevraagd worden, moet er een aanbesteding volgen. Dan pas volgt de bouw. Dan ben je al snel enkele jaren verder.”

Het is géén goed idee om voor de permanentie in Meerle ‘s nachts en in het weekend te rekenen op Nederland Tinne Rombouts

Bitsig

CD&V en Anders pleiten ervoor om de post Meerle toch te behouden en te investeren in de vrijwilligers en in hun opleiding. “Het is jammer dat de beslissing over de post Meerle nu al genomen is”, zegt Tinne Rombouts. “Dat is niet motiverend voor de vrijwilligers daar. De werkingskost van de post Meerle komt neer op zo'n 450.000 euro. We vragen ons ook af of het wel zo'n goed idee is om tijdens de nacht en het weekend je afhankelijk te maken van korpsen in Ulvenhout en Zundert (Nederland) om je aanrijtijden te halen.”

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten) reageerde scherp. “ Wat is de bedoeling? Mensen bang maken? Ik weet niet of dat gelukt is. Dat zullen we we volgend weekend dan wel zien op het teerfeest in Meerle.”