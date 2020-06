Brandweer rukt uit voor brand aan vrachtwagen op Transportzone Meer Toon Verheijen

14 juni 2020

18u27

De brandweer van Hoogstraten werd zondagnamiddag opgeroepen voor een vrachtwagenbrand op de Transportzone in Meer. Het motorcompartiment van een vrachtwagen had er vuur gevat. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt.