Brandweer opgetrommeld voor het vangen van... een mus in winkel Veritas Toon Verheijen

04 juli 2020

11u11 0

De brandweer van Hoogstraten kreeg zaterdagvoormiddag een vrij opmerkelijke oproep vanuit de winkel Veritas op de Vrijheid. Twee mussen hadden er niet beter op gevonden om door de openstaande deur naar binnen te vliegen. Verrassend snel slaagden de brandweerlui erin om de één mus te vangen en weer buiten de vrijheid te schenken. Een tweede werd niet gevonden en was misschien op eigen houtje buiten geraakt. En bij de Veritas reageerden ze opgelucht, want als de twee vogeltjes na sluitingstijd nog in de winkel zouden zitten zou het alarm om de haverklap in werking treden. Eind goed, al goed dus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.