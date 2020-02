Brandweer moet oliespoor opruimen in centrum Toon Verheijen

21 februari 2020

19u24 2

De brandweer van Hoogstraten werd vrijdagavond iets voor 19 uur opgetrommeld voor een oliespoor in de omgeving van de Gustaaf Segersstraat, ‘s Boschstraat en de Vrijheid. Het spoor is vermoedelijk afkomstig van een vrachtwagen of een landbouwvoertuig. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.