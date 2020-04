Brandweer moet brandende bamboeplanten blussen Toon Verheijen

10 april 2020

15u52 0

De brandweer moest vrijdagmiddag uitrukken naar een brand in n een tuin in de Pastoor de Bougnestraat in Minderhout . Daar hadden bamboeplanten vuurgevat. Een van de buurtbewoners was onkruid aan het verbranden en het vuur sloeg over op de bamboe. Het vuur was snel uit en de schade bleef beperkt.



