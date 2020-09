Brandje zorgt voor rookontwikkeling bij bedrijf Jef Van Nooten

26 september 2020

De brandweer in Hoogstraten werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een brand in de Ambachtstraat in Minderhout (Hoogstraten). De melding kwam vanuit het bedrijf Pieter Van Aperen Autoservice. Bij aankomst bleek er weinig aan de hand te zijn. Een zak met oliedoeken had er vuur gevat. Het brandje was snel geblust. Er was wat rookontwikkeling maar de schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.